Bis zu 63% Rabatt auf

Minecraft Server Hosting

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf mit einem Server der Spitzenklasse

Kostenlose automatische wöchentliche Datensicherung
KI-verwaltetes Serverhosting
Automatischer Malware-Scanner
CHF  4.49 /Mon.
30 Tage Geld-zurück-Garantie
minecraft_hero

Wählen Sie Ihr perfektes Minecraft-Server-Hostingpaket

60 % Rabatt
Game Panel 1
CHF  4.49 /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für CHF 107.76 (regulärer Preis CHF 270.96). Verlängerungspreis: CHF 8.09/Mon.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
58 % Rabatt
Game Panel 2
CHF  6.09 /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für CHF 146.16 (regulärer Preis CHF 347.76). Verlängerungspreis: CHF 10.49/Mon.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
63 % Rabatt
Game Panel 4
CHF  8.89 /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für CHF 213.36 (regulärer Preis CHF 580.56). Verlängerungspreis: CHF 20.19/Mon.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
63 % Rabatt
Game Panel 8
CHF  17.79 /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für CHF 426.96 (regulärer Preis CHF 1'158.96). Verlängerungspreis: CHF 40.29/Mon.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
60 % Rabatt
Game Panel 1
CHF  4.49 /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für CHF 107.76 (regulärer Preis CHF 270.96). Verlängerungspreis: CHF 8.09/Mon.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
58 % Rabatt
Game Panel 2
CHF  6.09 /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für CHF 146.16 (regulärer Preis CHF 347.76). Verlängerungspreis: CHF 10.49/Mon.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
63 % Rabatt
Game Panel 4
CHF  8.89 /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für CHF 213.36 (regulärer Preis CHF 580.56). Verlängerungspreis: CHF 20.19/Mon.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
63 % Rabatt
Game Panel 8
CHF  17.79 /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für CHF 426.96 (regulärer Preis CHF 1'158.96). Verlängerungspreis: CHF 40.29/Mon.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Mod support
DDoS protection
Full root access
One-click installation
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
Data centers worldwide
Free .cloud domain for 1 year
Mod support
DDoS protection
Full root access
One-click installation
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
Data centers worldwide
Free .cloud domain for 1 year

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der Preis pro Monat entspricht dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der Monate, die Ihr Plan umfasst.

Bauen. Entdecken. Erobern.

Mit einem dedizierten Minecraft-Server bekommen Sie die richtige Ausrüstung zum Bauen, Entdecken und Erobern Ihrer Minecraft-Welt. Die sofortige Einrichtung und Multiplayer-Spiele mit unbegrenzten Spielern bringen Minecraft auf die nächste Stufe der Blöcke.

Dank der optimierten Leistung können Sie, Steve und Alex lästige Lags vergessen. Grenzen setzt nur Ihre Vorstellungskraft - und natürlich die lästigen Mobs und Creeper.
minecraft_1

Ihr Spiel. Ihr Server. Ihr Weg

Erstellen Sie das (oder die) gewünschte(n) Spiel(e) direkt aus der Box heraus.

Blockbusting-Leistung

Genießen Sie niedrige Latenzzeiten, verzögerungsfreies Gameplay und eine garantierte Uptime von 99,9 %.

Minecraft 2

Vollständige Kontrolle. Vollständig anpassbar

Passen Sie Karten an, installieren Sie Mods und Plugins, und optimieren Sie die Serversteuerung in einem einfachen Paket.

Minecraft 3

Mehrere Spiele. Unbegrenzte Spieler

Hosten Sie mehrere Spiele und unbegrenzte Spieler. Was auch immer Sie tun möchten, Sie können es.

Minecraft 4

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Weltweite Standorte. Keine Grenzen

Genießen Sie schnelles Laden und verzögerungsfreies Spielen, indem Sie einen Serverstandort in der Nähe Ihrer Spieler auswählen. Wählen Sie zwischen Rechenzentren in Europa, Nordamerika, Südamerika und Asien.

Image

VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

In der sicheren Zone bleiben

Halten Sie ungebetene Gäste mit der integrierten Firewall und dem DDoS-Schutz fern. Automatische Backups und ein manueller Snapshot sorgen dafür, dass Sie Ihre Spieldaten schnell und einfach wiederherstellen können, wenn etwas Unerwartetes passiert.

Kodee fungiert auch als zuverlässiger Sicherheitsassistent. Genießen Sie Ihr Game, während der leistungsstarke KI-Assistent Konten und Pakete überprüft, Service-Updates überwacht und Sicherheitstipps gibt.
Minecraft 5

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.

Google
Note:
4.8/5
1,237
Bewertungen
HostAdvice
Note:
4.6/5
2,432
Bewertungen
WpBeginner
Note:
4.7
874
Bewertungen

Minecraft Server Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen Minecraft Server mieten

Was ist Minecraft Hosting?

Wie kann ich mein Minecraft-Server-Hosting einrichten?

Wie viel kostet ein Minecraft-Server?

Kann ich das Modpack, das auf meinem Server läuft, ändern?

Wie füge ich Mods zu meinem Minecraft-Server hinzu?

Welche Art von Minecraft-Serverzugriff erhalte ich?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.