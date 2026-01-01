Minecraft server hosting

Een Minecraft server instellen is snel en eenvoudig.

Zodra je je gameserver VPS hebt geselecteerd, log je gewoon in op je dashboard en voer je je servernaam, Game Panel wachtwoord en de gewenste serverlocatie in. Configureer vervolgens je game panel en nodig je vrienden uit om deel te nemen aan jouw game.

Om je te helpen bij het hele proces van het instellen van een Minecraft server van begin tot eind, kun je onze handleiding en instructievideo bekijken.