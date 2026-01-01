Tot 63% korting op

Minecraft server hosting

Ontgrendel je creativiteit met een next-level server

Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-gestuurde serverhosting
Automatische malware scanner
4,99  € /mnd
30-dagen-geld-terug-garantie
minecraft_hero

Kies jouw perfecte Minecraft server hostingplan

62% KORTING
Game Panel 1
4,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 119,76 € (normale prijs 311,76 €). Verlengbaar voor 8,99 €/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
56% KORTING
Game Panel 2
6,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 167,76 € (normale prijs 383,76 €). Verlengbaar voor 11,99 €/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
63% KORTING
Game Panel 4
9,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 239,76 € (normale prijs 647,76 €). Verlengbaar voor 21,99 €/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
62% KORTING
Game Panel 8
19,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 479,76 € (normale prijs 1.271,76 €). Verlengbaar voor 43,99 €/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
62% KORTING
Game Panel 1
4,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 119,76 € (normale prijs 311,76 €). Verlengbaar voor 8,99 €/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
56% KORTING
Game Panel 2
6,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 167,76 € (normale prijs 383,76 €). Verlengbaar voor 11,99 €/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
63% KORTING
Game Panel 4
9,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 239,76 € (normale prijs 647,76 €). Verlengbaar voor 21,99 €/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
62% KORTING
Game Panel 8
19,99  € /mnd
Krijg 24 maanden voor 479,76 € (normale prijs 1.271,76 €). Verlengbaar voor 43,99 €/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Mod support
DDoS protection
Full root access
One-click installation
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
Data centers worldwide
Free .cloud domain for 1 year
Mod support
DDoS protection
Full root access
One-click installation
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
Data centers worldwide
Free .cloud domain for 1 year

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Bouw. Ontdek. Verover

Krijg de juiste gear om jouw Minecraft wereld te bouwen, te ontdekken en te veroveren met een dedicated Minecraft server. Directe installatie en multiplayer games met onbeperkt aantal spelers, zullen Minecraft naar het volgende, blockbusting, niveau brengen.

Geoptimaliseerd voor prestaties - Jij, Steve en Alex hoeven je geen zorgen meer te maken over vervelende vertragingen. De enige beperking is je fantasie… en die lastige mobs en creepers natuurlijk!
minecraft_1

Jouw spel. Jouw server. Op jouw manier.

Maak de game (of games) die jij wilt, zonder gedoe.

Blockbusting prestaties

Geniet van een lage latentie, haperingsvrije gameplay en een gegarandeerde uptime van 99,9%.

minecraft_2

Volledige controle. Volledig aanpasbaar

Pas kaarten aan, installeer mods en plug-ins en optimaliseer servercontrole in één eenvoudig pakket.

minecraft_3

Meerdere games. Onbeperkt aantal spelers

Host meerdere games en onbeperkt aantal spelers. Wat je ook wilt doen, het kan.

minecraft_4

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Wereldwijde locaties. Zonder grenzen

Geniet van snel laden en vertragingsvrije gameplay door een serverlocatie in de buurt van je spelers te kiezen. Kies uit datacenters in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa en Azië.

Image

VPS hosting waar je op kunt vertrouwen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alles verloopt super soepel bij Hostinger! De AI-chatbot werkt geweldig, en als die het even niet weet, neemt een medewerker het probleemloos over. En die VPS... echt top, stabiel als een huis! Dank aan het development team en iedereen die hieraan meewerkt. Ga zo door 🚀

Noel
Noel

Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherp prijzen. Uitstekende portal, met respect voor de tijd van hun gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt solide aan.

Omkar
Omkar

Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.

Sylvain
Sylvain

Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!

Herriman
Herriman

Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.

Martin K
Martin K

Ik ben heel blij met mijn ervaring tot nu toe. De services die ik gebruik werken perfect, en de prijs-kwaliteitverhouding van de VPS is echt top in vergelijking met andere duurdere opties.

Blijf in de veilige zone

Houd ongenode gasten buiten met ingebouwde firewall en DDoS-bescherming. Automatische back-ups en een handmatige snapshot zorgen ervoor dat je snel en eenvoudig je gamedata kunt herstellen als er iets onverwachts gebeurt.

Kodee fungeert ook als betrouwbare hulp in de beveiliging. Geniet van je game terwijl de krachtige AI-assistent accounts en plannen checkt, service-updates controleert en beveiligingsadvies geeft.
minecraft_5

30-dagen-geld-terug-garantie

Probeer het risicovrij met onze 30-dagen-geld-terug-garantie. Bekijk ons terugbetalingsbeleid voor meer details.

Google
Score:
4.8/5
1,237
beoordelingen
HostAdvice
Score:
4.6/5
2,432
beoordelingen
WpBeginner
Score:
4.7
874
beoordelingen

Minecraft Server Hosting FAQ

Vind antwoorden op de meest gestelde vragen over Minecraft virtual private server hosting diensten.

Wat is Minecraft hosting?

Hoe kan ik mijn Minecraft server hosting instellen?

Hoeveel kost Minecraft server hosting?

Kan ik het modpack dat op mijn server draait wijzigen?

Hoe voeg ik mods aan mijn Minecraft server toe?

Welk soort Minecraft server toegang krijg ik?

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.