Website maken met AI

Beide tools helpen niet-technische gebruikers bij het maken van online projecten. Ze zijn echter heel verschillend als het gaat om het type project en het doel ervan:

Hostinger AI Website Bouwer biedt iedereen de mogelijkheid om vanaf scratch een volwaardige website te maken. Het is perfect voor webshops, blogs, portfolio's, zakelijke websites en nog veel meer. Met één enkele gedetailleerde opdracht kunnen gebruikers een website met allerlei functies maken, compleet met productpagina's, formulieren, boekingsfuncties en meer.

Hostinger Horizons AI web app maker, aan de andere kant, helpt bij het maken van aangepaste webapplicaties - software die in een browser draait en gebruikers in staat stelt om te communiceren, gegevens in te voeren en samen te werken in realtime. Voorbeelden hiervan zijn een task manager, een dating web app of een calorieën tracker. Met deze tool kunnen gebruikers een web app maken door alleen de basisvereisten in te voeren, waarna de tool een volledig functionele web app genereert, die verder kan worden aangepast en verfijnd.

Kortom, met Hostinger AI Website Bouwer maak je een traditionele website en met Hostinger Horizons AI web app maker ontwikkel je maatwerk web apps, in beide gevallen zonder dat je ook maar één regel code hoeft te schrijven.