Website maken met AI

AI Website Bouwer

Van idee tot droomwebsite, nog voordat je koffie op is

Van idee tot droomwebsite, nog voordat je koffie op is

Hoe maak je websites met AI

1. Beschrijf je visie

1. Beschrijf je visie

Geef antwoord op twee korte vragen over je bedrijf en ervaar hoe AI je visie vertaalt naar een complete, op maat gemaakte website.

2. Personaliseer je website

Maak gebruik van onze intuïtieve drag-and-drop editor en AI-tools om kleuren en afbeeldingen te wijzigen, teksten te herschrijven of nieuwe onderdelen toe te voegen, net zolang tot het perfect is.

3. Ga live met één klik

Kies een plan, klik op "Ga live" en je website wordt direct gepubliceerd met professionele hosting en een gratis domein.
1. Beschrijf je visie

Start je online bedrijf sneller met AI

Begin direct met verkopen dankzij de ingebouwde tools voor e-commerce, marketing en de groei van je bedrijf.
Start vandaag met verkopen

Start vandaag met verkopen

Krijg een complete door AI gebouwde e-commerce website, waarmee je betalingen en boekingen kunt accepteren, producten kunt presenteren, over ingebouwde analysefuncties beschikt en beschrijvingen kunt genereren op basis van jouw foto's.

Laat AI het verkeer en de verkoop stimuleren

Laat AI het verkeer en de verkoop stimuleren

Lanceer AI-gestuurde e-mailcampagnes met Hostinger Reach, verbeter je zoekresultaten met de AI SEO Assistant en koppel Google Ads, Meta Pixel en Analytics voor betere resultaten.

Creëer snel overtuigende content

Creëer snel overtuigende content

Schrijf aansprekende websiteteksten in elke gewenste stijl met AI Tekst Editor, en bouw vervolgens autoriteit en vertrouwen op met blogposts die ervoor zorgen dat lezers blijven terugkomen voor meer.

Onderscheid je met prachtige visuals

Onderscheid je met prachtige visuals

Genereer direct nieuwe pagina's en secties, en creëer in seconden gepersonaliseerde logo's en afbeeldingen die perfect weergeven waar je merk voor staat.

Sites die er op elk apparaat fantastisch uitzien

Van mobielvriendelijke navigatie tot responsieve kop- en voetteksten, AI zorgt ervoor dat elk element zich perfect aanpast aan elk schermformaat.
Desktop

Ontdek waarom meer dan 3 miljoen website-eigenaren voor Hostinger kiezen

Geloof ons niet zomaar op ons woord – dit is wat mensen over Hostinger Website Bouwer zeggen.

Jakeb Thornberry

Review provider

De website bouwer van Hostinger is van topniveau. Ik zie geen enkele andere website bouwer die ook maar in de buurt kan komen. WIX en GoDaddy zijn niet te vergelijken met de eenvoud en de algemene mogelijkheden die je hier hebt.

Marcus Yogananda Borg

Review provider

Vroeger gebruikte ik Wix; dat is prijzig en werkt minder precies. Ik voel nu veel minder stress over het beheren van meerdere websites, omdat de kosten me voorheen zo zwaar vielen. Hostinger heeft mijn hart veroverd!

David Watson

Review provider

Ik heb alle voor de hand liggende andere CMS-systemen gebruikt, inclusief WiX, 123 reg, enz. Dit is verreweg het beste wat we hebben gebruikt. Ik beveel het graag aan.

Website maken met AI

Ontdek 14 dagen lang alle functionaliteiten van Hostinger AI Website Bouwer.

Kies het Website Bouwer plan dat het beste bij jou past

30-dagen-geld-terug-garantie

Op elk moment opzegbaar

24/7 ondersteuning

85% KORTING
Premium website bouwer
Krijg wat je nodig hebt om een website te maken
1,99  € /mnd

+3 mnd. gratis

Krijg 48 maanden voor 95,52 € (normale prijs 623,52 €). Verlengbaar voor 9,99 €/mnd.
Maak 1 website
5 website pagina's
2 GB opslagruimte voor je bestanden
1 mailbox per website - gratis gedurende 1 jaar

Premiumvoordelen:

Gratis domein voor 1 jaar
Bouw sites in enkele minuten met AI Website Bouwer
Kies uit meer dan 170 door ontwerpers gemaakte sjablonen
Maak en verstuur e-mailcampagnes met AI in een paar klikken
Laat je bedrijf sneller groeien met onze tools voor SEO, e-mail en marketing.
Update je site altijd en overal met mobiel bewerken
MEEST POPULAIR
84% KORTING
Business website bouwer
Groei met geavanceerde AI-tools en e-commerce functies
2,99  € /mnd

+3 mnd. gratis

Krijg 48 maanden voor 143,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
Maak 50 websites
Onbeperkt webpagina's
50 GB opslagruimte voor je bestanden
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Premium, plus:

Verkoop tot 1000 producten en beheer uw winkel eenvoudig
Behoud 100% van je winst, zonder transactiekosten
Bereik meer klanten door meer dan 100 betaalmethoden aan te bieden
Volg de prestaties met live analytics.
Verkoop gepersonaliseerde merchandise met de ingebouwde Printful-integratie
Geef je teksten de finishing touch met onze AI-teksteditor
Creëer opvallende visuals met de AI-afbeeldingen generator
Deel je verhaal met onze AI-blogpost generator
Upload afbeeldingen en genereer beschrijvingen met onze AI productgenerator
Ontwerp snel je merkidentiteit met de AI logo maker
Optimaliseer je content met de AI SEO-assistent
Verander klikken in klanten met een link in bio
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Veelgestelde vragen over AI Website Bouwer

Lees de antwoorden op veelgestelde vragen over een AI website maken met Hostinger.

Wat is een AI website bouwer?

Hoe kies je de beste AI website bouwer?

Hoe kun je een AI website bouwen?

Hoeveel kost het om websites te bouwen met AI?

Kan ik de AI website generator van Hostinger gratis gebruiken?

Zal mijn site mobielvriendelijk zijn?

Zijn hosting en domein inbegrepen in de plannen?

Hoe optimaliseer je een AI-website voor zoekmachines (SEO)?

Hoe kun je inkomsten genereren met door AI gegenereerde websites?

Wat zijn de voordelen van AI-websitegeneratie?

Zijn AI website bouwers geschikt voor beginners?

Hoe verhouden AI website bouwers zich tot traditionele website bouwers?

Wat is het verschil tussen Hostinger AI Website Bouwer en Hostinger Horizons AI web app maker?

