Met dropshipping kun je producten online verkopen zonder voorraad te houden. Wanneer iemand een bestelling plaatst in jouw webshop, wordt deze automatisch doorgestuurd naar een externe leverancier die het product rechtstreeks naar jouw klant verzendt.

Print-on-demand is een vorm van dropshipping, omdat je als verkoper geen voorraad hoeft aan te houden – de leverancier regelt de verzending en logistiek.

Print-on-demand is perfect voor wie gepersonaliseerde producten wil verkopen en een uniek merk wil opbouwen. Je hoeft je niet druk te maken over voorraad of initiële kosten. Het is ideaal voor influencers, kunstenaars en bedrijven die online merchandise of gepersonaliseerde producten willen verkopen.