Maak een webshop en begin met het verkopen van je eigen producten

Vergeet voorraad en verzending. Ontwerp, verkoop en beheer je merchandise-bedrijf vanuit één enkel dashboard.
Vind het perfecte websitebouwer plan voor jou

Business website bouwer
Krijg 48 maanden voor 143,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
18,99  €BESPAAR 84%
2,99  € /mnd

+3 maanden gratis

Bekijk alle functies
Inbegrepen in jouw plan
Verkoop tot 1000 producten en diensten, plan afspraken
Verkoop gepersonaliseerde merchandise met de ingebouwde Printful-integratie
Bereik meer klanten door meer dan 100 betaalmethoden aan te bieden
Behoud 100% van je winst, zonder transactiekosten
Verander klikken in klanten met een link in bio
Stimuleer de verkoop met aangepaste kortingscodes en cadeaubonnen
Laat je bedrijf sneller groeien met onze tools voor SEO, e-mail en marketing.
Volg de prestaties met live analytics.
Bouw je winkel in enkele minuten met AI Website Bouwer
Upload afbeeldingen en genereer beschrijvingen met onze AI productgenerator
Ontwerp snel je merkidentiteit met de AI logo maker
Maak en verstuur e-mailcampagnes met AI in een paar klikken
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Waarom een shop met unieke producten bij Hostinger starten

Maak in binnen enkele minuten een gepersonaliseerde merch shop met Hostinger AI Bouwer en Printful.

Betaal alleen wanneer je iets verkoopt en behoud 100% van de winst. We rekenen geen transactiekosten.

Kies uit honderden premiumproducten, elk met ingebouwde kwaliteitscontrole waarop je kunt vertrouwen.

Printful print, verpakt en verzendt elke bestelling wereldwijd. Je hoeft nooit een doos aan te raken of dure voorraad aan te houden.

Maak je print-on-demand webshop in 3 eenvoudige stappen

1. Bouw je site en verbind met Printful

1. Bouw je site en verbind met Printful

Bouw je website met AI Bouwer of kies een kant-en-klare e-commerce template – codering niet nodig.

2. Ontwerp en maak je producten

Upload je artwork en kies uit 400+ premium producten, waaronder t-shirts, mokken en telefoonhoesjes. Pas de details aan, bepaal je prijs en begin met verkopen. Wil je het eerst testen? Bestel dan een sample.

3. Begin met verkopen

Elke keer dat je iets verkoopt, regelt Printful het printen en verzenden namens jouw winkel. Jij hoeft geen voorraad te houden, geen pakketten te versturen en betaalt geen extra kosten.
Jouw online succes begint hier

Begin sneller met online verkopen met AI

Bouw binnen enkele minuten je merk op met AI-tools die het zware werk voor je doen. Genereer direct een webshop met hoge conversie, optimaliseer deze met slimme SEO-suggesties en creëer een uniek logo dat je bedrijf weerspiegelt, allemaal zonder een vinger uit te steken.
Val op met geïntegreerde marketing en SEO.

Zorg dat je webshop de juiste klanten bereikt met marketingintegraties als Google Ads en Meta Pixel. Onze ingebouwde SEO-tools helpen je op te vallen daar waar het telt.
Maak moeiteloos e-mailcampagnes

Met Hostinger Reach kun je alles-in-één e-mailcampagnes opzetten en je abonnees op de hoogte houden van je webshop.

Print-on-demand FAQ's

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over print-on-demand.

Wat is print-on-demand?

Wat is beter: dropshipping of print-on-demand?

Is print-on-demand nog steeds winstgevend?

Wat is de beste website voor print-on-demand?

Hoe start je een print-on-demand bedrijf?

Heb je een vergunning voor print-on-demand nodig?

Heb je voor print-on-demand voorraad nodig?

Moet ik zelf POD-producten verzenden?

