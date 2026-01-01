Er zijn drie soorten SSL-/TLS-certificaten, ingedeeld op validatieniveau.

Voor het uitgeven van domein-gevalideerde certificaten (DV), zal de certificeringsinstantie (CI) je alleen vragen om het eigendom van het domein te verifiëren via e-mail, telefoon of DNS-record.

Organisatie-gevalideerde certificaten (OV) hebben een gemiddeld validatieniveau. De CI controleert hiervoor meestal documentatie die de naam, contactgegevens en juridische status van de organisatie weergeeft.

Uitgebreide validatiecertificaten (EV) ten slotte, hebben het hoogste validatieniveau. De CI voert uitgebreide achtergrondcontroles uit om de locatie, de juridische status en de bestelgegevens van de registrant te verifiëren.

SSL-certificaten kunnen ook worden gedefinieerd op basis van het aantal websites dat ze kunnen beveiligen. Een enkel-domein-certificaat beveiligt één domein en diens submappen, een wildcard-certificaat dekt één domein en meerdere subdomeinen, en een multidomein-certificaat beveiligt meerdere domeinen die niet aan elkaar gerelateerd zijn.