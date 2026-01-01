Beveilig je website met een gratis SSL-certificaat

Bescherm je website en je bezoekers met een veilige versleutelde verbinding. Met onze SSL-certificaten bouw je merkvertrouwen op en verbetert je je ranking in de zoekmachines - beschikbaar bij alle hostingplannen.
Beveilig je website met een gratis SSL-certificaat

Gratis SSL-certificaat bij al onze plannen

Koop een van onze hostingplannen en ontvang een gratis SSL-certificaat.
85% KORTING
Premium
Alles wat je nodig hebt om te beginnen
1,99  € /mnd
Krijg 48 maanden voor 95,52 € (normale prijs 623,52 €). Verlengbaar voor 9,99 €/mnd.
Maak maximaal 3 websites aan
Geen Node.js web apps
20 GB opslagruimte voor je bestanden (SSD)
2 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Premiumvoordelen:

Gratis domein voor 1 jaar
Bescherm elke site met gratis SSL
Ontvang wekelijks automatische back-ups voor eenvoudig gegevensherstel
Geniet van het onderhoud van jouw WordPress-sites
Migreer je site gratis en zonder downtime
Gratis e-mailmarketing voor 1 jaar
Bouw sites in enkele minuten met AI Website Bouwer
MEEST POPULAIR
84% KORTING
Business
Meer tools en kracht om te groeien
2,99  € /mnd
Krijg 48 maanden voor 143,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
Maak maximaal 50 websites aan
5 Node.js web apps
NIEUW
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Premium, plus:

Dagelijkse en on-demand back-ups om gegevensverlies te voorkomen
Bouw een e-commerce site met AI
AI-agent voor WordPress
GRATIS
Maak in enkele minuten kant-en-klare WordPress sites met AI
Geniet van maximale websitesnelheid met gratis CDN
Beheer sites eenvoudiger met WordPress Multisite
73% KORTING
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
6,99  € /mnd
Krijg 48 maanden voor 335,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
Maak maximaal 100 websites aan
10 Node.js web apps
NIEUW
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
10 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
100 PHP-workers voor drukke sites
2M inodes om je bestanden te schalen
4 GB RAM voor soepele siteprestaties
Het verschil tussen een gratis en een betaald SSL-certificaat

Onze gratis SSL-certificaten zijn net zo veilig als de certificaten waarvoor je moet betalen. We gebruiken domein-gevalideerde certificaten die voldoen aan de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Het gaat dus om standaard SSL's die uitermate geschikt zijn voor het beveiligen van alle soorten websites.
Wat betreft het beveiligingsniveau is er geen verschil tussen een gratis SSL-certificaat of SSL-certificaten waarvoor je moet betalen. Beide bieden een sterke versleuteling, zodat je site en je bezoekers veilig met elkaar kunnen worden verbonden.
De SSL-certificaten hebben tevens de belangrijkste indicatoren die aantonen dat je website veilig is, namelijk het HTTPS-voorvoegsel en het hangslotpictogram in de adresbalk van de belangrijkste browsers.
Wij zorgen ervoor dat alle certificaten automatisch en gratis worden vernieuwd. Dat biedt onze gebruikers meer gemak en helpt hen geld te besparen.
Het verschil tussen een gratis en een betaald SSL-certificaat

Waarom heb ik een SSL-certificaat nodig?

Voor een veilige website

Een SSL-certificaat zorgt ervoor dat alle privé-informatie die tussen u en uw bezoekers wordt gedeeld, beschermd is tegen onbevoegde gebruikers. Onze SSL-certificaten maken gebruik van 256-bits encryptie, de industriestandaard voor gegevensbescherming.
Waarom heb ik een SSL-certificaat nodig?

Volgens de PCI DSS-standaarden

Online bedrijven die transacties accepteren en inloggegevens van bezoekers moeten verwerken, dienen te voldoen aan de PCI-beveiligingsnormen, waaronder SSL-bescherming. Zonder deze beveiligingsfunctie voldoet een website niet aan de regelgeving en worden bezoekers in gevaar gebracht.
Volgens de PCI DSS-standaarden

Klantvertrouwen opbouwen

Als je SSL-beveiliging inschakelt, verschijnt er in de URL van je site het voorvoegsel HTTPS en wordt in de adresbalk een hangslotpictogram weergegeven. Hieraan kunnen bezoekers zien dat SSL is ingeschakeld en dat je website veilig is. Ze kunnen er op vertrouwen dat hun inloggegevens en transactiegegevens veilig zijn.
Klantvertrouwen opbouwen

Verbeter jouw ranking op Google

Een SSL-certificaat biedt een extra beveiligingslaag. Wanneer SSL is ingeschakeld, wordt het HTTPS-voorvoegsel aan de URL van de site toegevoegd. Dit is voor zoekmachines een teken dat jouw website betrouwbaar is. Google plaatst SSL-gecertificeerde websites vaak hoger in de zoekresultaten, waardoor hun zichtbaarheid en het organisch verkeer zal toenemen.
Verbeter jouw ranking op Google

Hoe werkt een SSL-certificaat?

01

Verbinding maken

Nadat je een SSL-certificaat hebt gekocht of verkregen, krijgt jouw website een openbare sleutel en een privésleutel. Als een gebruiker jouw website bezoekt, vraagt ​​zijn browser om het SSL-certificaat en de openbare sleutel, om te verifiëren of de website betrouwbaar is.

02

Data encryptie

Als dat is gelukt, genereert de browser twee symmetrische sleutels en stuurt één daarvan naar de webserver met behulp van de openbare sleutel. Zodra de server de sleutel heeft ontvangen, zal deze worden gedecodeerd met gebruik van de privésleutel. De browser en server kunnen nu een beveiligde verbinding vormen en informatie gaan overdragen.

03

Visuele indicatoren

Een website met een succesvolle SSL-installatie is te herkennen aan meerdere indicatoren op de adresbalk: een hangslotpictogram en een HTTPS-voorvoegsel in de website-URL. Afhankelijk van het type certificaat kunnen site-eigenaren ook een 'site seal' weergeven om hun betrouwbaarheid nog verder te vergroten.

SSL-certificaten FAQ's

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over SSL/TLS.

Wat is SSL?

Waarom heb ik een SSL-certificaat nodig?

Heeft mijn website een SSL-certificaat?

Welke verschillende soorten SSL-certificaten zijn er?

Welk SSL-certificaat moet ik kiezen?

Hoe kan ik een gratis SSL-certificaat krijgen?

Hoe lang duurt het voordat mijn nieuwe SSL-certificaat geactiveerd is?

Hoe kan ik mijn SSL-certificaat vernieuwen?

Helpt SSL bij het verbeteren van mijn SEO?

Kan ik een aangepast SSL-certificaat installeren bij Hostinger?

