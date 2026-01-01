Beveilig je website met een gratis SSL-certificaat
Gratis SSL-certificaat bij al onze plannen
Premiumvoordelen:
Alles in Premium, plus:
Alles in Business, plus:
Premiumvoordelen:
Alles in Premium, plus:
Alles in Business, plus:
Het verschil tussen een gratis en een betaald SSL-certificaat
Waarom heb ik een SSL-certificaat nodig?
Voor een veilige website
Volgens de PCI DSS-standaarden
Klantvertrouwen opbouwen
Verbeter jouw ranking op Google
Hoe werkt een SSL-certificaat?
Verbinding maken
Nadat je een SSL-certificaat hebt gekocht of verkregen, krijgt jouw website een openbare sleutel en een privésleutel. Als een gebruiker jouw website bezoekt, vraagt zijn browser om het SSL-certificaat en de openbare sleutel, om te verifiëren of de website betrouwbaar is.
Data encryptie
Als dat is gelukt, genereert de browser twee symmetrische sleutels en stuurt één daarvan naar de webserver met behulp van de openbare sleutel. Zodra de server de sleutel heeft ontvangen, zal deze worden gedecodeerd met gebruik van de privésleutel. De browser en server kunnen nu een beveiligde verbinding vormen en informatie gaan overdragen.
Visuele indicatoren
Een website met een succesvolle SSL-installatie is te herkennen aan meerdere indicatoren op de adresbalk: een hangslotpictogram en een HTTPS-voorvoegsel in de website-URL. Afhankelijk van het type certificaat kunnen site-eigenaren ook een 'site seal' weergeven om hun betrouwbaarheid nog verder te vergroten.