Kostenloses SSL-Zertifikat: Sichern Sie Ihre Website

Schützen Sie Ihre Website und Besucher mit sicheren und verschlüsselten Verbindungen. Bauen Sie Markenvertrauen auf und verbessern Sie Ihr Suchmaschinenranking mit unserem kostenlosen SSL-Zertifikat – verfügbar für alle Hosting-Pläne.
Kostenloses SSL-Zertifikat: Sichern Sie Ihre Website

Kostenloses SSL-Zertifikat mit all unseren Plänen

Kaufen Sie eines unserer Hostingpakete und erhalten Sie ein SSL-Zertifikat kostenlos.
85 % Rabatt
Premium
Alles, was Sie für den Einstieg benötigen
1,99  € /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für 95,52 € (regulärer Preis 623,52 €). Verlängerungspreis: 9,99 €/Mon.
Erstellen Sie bis zu 3 Websites
Keine Node.js Web-Apps
20 GB Speicherplatz für Ihre Dateien (SSD)
2 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Premium-Vorteile:

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Schützen Sie jede Website mit kostenlosem SSL
Erhalten Sie wöchentliche automatische Backups zur einfachen Datenwiederherstellung
Genießen Sie die Wartung Ihrer WordPress-Websites
Übertragen Sie Ihre Website kostenlos und ohne Ausfallzeiten
Kostenloses E-Mail-Marketing für 1 Jahr
Erstellen Sie Websites mit KI Website-Baukasten in Minuten
BESTSELLER
84 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
2,99  € /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für 143,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
Erstellen Sie bis zu 50 Websites
5 Node.js Web-Apps
NEU
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Premium, plus:

Tägliche und On-Demand-Backups zur Vermeidung von Datenverlust
E-Commerce-Website mit KI erstellen
KI-Agent für WordPress
KOSTENLOS
Erstellen Sie mit KI einsatzbereite WordPress-Websites in Minuten
Maximale Website-Geschwindigkeit mit kostenlosem CDN genießen
Websites einfacher mit WordPress Multisite verwalten
73 % Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
6,99  € /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für 335,52 € (regulärer Preis 1.247,52 €). Verlängerungspreis: 23,99 €/Mon.
Erstellen Sie bis zu 100 Websites
10 Node.js Web-Apps
NEU
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
10 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport genießen
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse erhalten
100 PHP-Worker für stark frequentierte Websites
2 Mio. Inodes zum Skalieren Ihrer Dateien
4 GB RAM für reibungslose Website-Leistung
85 % Rabatt
Premium
Alles, was Sie für den Einstieg benötigen
1,99  € /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für 95,52 € (regulärer Preis 623,52 €). Verlängerungspreis: 9,99 €/Mon.
Erstellen Sie bis zu 3 Websites
Keine Node.js Web-Apps
20 GB Speicherplatz für Ihre Dateien (SSD)
2 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Premium-Vorteile:

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Schützen Sie jede Website mit kostenlosem SSL
Erhalten Sie wöchentliche automatische Backups zur einfachen Datenwiederherstellung
Genießen Sie die Wartung Ihrer WordPress-Websites
Übertragen Sie Ihre Website kostenlos und ohne Ausfallzeiten
Kostenloses E-Mail-Marketing für 1 Jahr
Erstellen Sie Websites mit KI Website-Baukasten in Minuten
BESTSELLER
84 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
2,99  € /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für 143,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
Erstellen Sie bis zu 50 Websites
5 Node.js Web-Apps
NEU
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Premium, plus:

Tägliche und On-Demand-Backups zur Vermeidung von Datenverlust
E-Commerce-Website mit KI erstellen
KI-Agent für WordPress
KOSTENLOS
Erstellen Sie mit KI einsatzbereite WordPress-Websites in Minuten
Maximale Website-Geschwindigkeit mit kostenlosem CDN genießen
Websites einfacher mit WordPress Multisite verwalten
73 % Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
6,99  € /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für 335,52 € (regulärer Preis 1.247,52 €). Verlängerungspreis: 23,99 €/Mon.
Erstellen Sie bis zu 100 Websites
10 Node.js Web-Apps
NEU
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
10 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport genießen
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse erhalten
100 PHP-Worker für stark frequentierte Websites
2 Mio. Inodes zum Skalieren Ihrer Dateien
4 GB RAM für reibungslose Website-Leistung

Der Unterschied zwischen kostenlosen und kostenpflichtigen SSL-Zertifikaten

Bei Hostinger ist ein kostenloses SSL-Zertifikat genauso sicher wie ein kostenpflichtiges. Wir verwenden ein domainvalidiertes Let's Encrypt-Zertifikat, das dem Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) entspricht, also ein Standard-SSL, das sich bestens zum Schutz aller Arten von Websites eignet.
In Bezug auf die Sicherheitsstufen gibt es keinen Unterschied zwischen einem kostenlosen und kostenpflichtigen SSL-Zertifikat. Beide bieten eine starke Verschlüsselung für eine sichere Verbindung zwischen Ihrer Website und ihren Besuchern.
Sie enthalten auch wichtige Indikatoren, die zeigen, dass die Website risikofrei ist: das HTTPS-Präfix und das Vorhängeschloss-Symbol in der Adressleiste der wichtigsten Browser.
Außerdem erneuern wir alle Zertifikate automatisch und kostenlos, was unseren Benutzern mehr Komfort bietet und ihnen hilft, Geld zu sparen.
Der Unterschied zwischen kostenlosen und kostenpflichtigen SSL-Zertifikaten

Warum brauchen Sie SSL-Verschlüsselung?

Zur Sicherung Ihrer Website

Durch ein kostenloses SSL-Zertifikat schützen Sie alle zwischen Ihnen und den Besuchern ausgetauschten privaten Informationen vor unbefugten Benutzern. Außerdem verwenden unsere SSL-Zertifikate eine 256-Bit-Verschlüsselung, den Industriestandard für Datenschutz.
Warum brauchen Sie SSL-Verschlüsselung?

Um PCI DSS-Standards zu erfüllen

Online-Unternehmen, die Transaktionen akzeptieren und mit den Anmeldedaten ihrer Besucher arbeiten, müssen die PCI-Sicherheitsstandards einhalten, die SSL-Schutz beinhalten. Ohne diese Sicherheitsfunktion würde die Website ihre Besucher gefährden und die Vorschriften nicht erfüllen.
Um PCI DSS-Standards zu erfüllen

Um Vertrauen aufzubauen

Wenn Sie den SSL-Schutz aktivieren, beginnt die URL Ihrer Website mit HTTPS, und in der Adressleiste wird ein Vorhängeschloss-Symbol angezeigt. Diese Elemente zeigen Besuchern, dass Ihre Webseite SSL verwendet und risikofrei ist, damit sie wissen, dass ihre Anmeldeinformationen und Transaktionsdetails sicher sind.
Um Vertrauen aufzubauen

Zur Ranking-Verbesserung bei Google

Ein SSL-Zertifikat bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene und fügt einer URL der Website das HTTPS-Präfix hinzu, das die Suchmaschine als wichtige Bestandteile eines guten Seitenerlebnisses betrachtet. Aus diesem Grund platziert Google SSL-zertifizierte Websites mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter oben in den Suchergebnissen, was ihre Sichtbarkeit und den organischen Traffic erhöht.
Zur Ranking-Verbesserung bei Google

Wie SSL-Zertifikate funktionieren

01

Aufbau einer Verbindung

Nach dem erfolgreichen Erwerb eines SSL-Zertifikats erhalten Webseiten einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel. Wenn Benutzer Ihre Domain eingeben, fordert ihr Browser Ihr SSL-Zertifikat und Ihren öffentlichen Schlüssel an, um zu überprüfen, ob Sie vertrauenswürdig sind.

02

Daten-Verschlüsselung

Im Erfolgsfall erzeugt der Browser zwei symmetrische Schlüssel und sendet einen davon mit dem öffentlichen Schlüssel an den Webserver. Sobald der Server den Schlüssel erhält, verwendet er seinen privaten Schlüssel, um ihn zu entschlüsseln. Der Browser und der Server können nun eine sichere Verbindung zur Übertragung von Informationen herstellen.

03

Visuelle Indikatoren

Eine Website mit einer erfolgreichen SSL-Installation hat mehrere Indikatoren in der Adressleiste - ein Vorhängeschloss-Symbol und ein HTTPS-Präfix in der URL der Website. Je nach Art des Zertifikats können Website-Besitzer auch ein Siegel einblenden, um die Vertrauenswürdigkeit zu erhöhen.

Kostenlose SSL-Zertifikate: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema kostenlose SSL-Zertifikate

Was ist ein SSL?

Warum soll ich ein SSL-Zertifikat kaufen?

Verfügt meine Homepage über ein SSL-Zertifikat?

Was sind die verschiedenen Arten von SSL-Zertifikaten?

Welches SSL-Zertifikat soll ich wählen?

Wie erhalte ich ein kostenloses SSL-Zertifikat?

Wie lange dauert es, bis neue SSL-Zertifikate aktiv werden?

Wie erneuert man SSL-Zertifikate?

Hilft SSL bei SEO?

Kann ich benutzerdefinierte SSL-Zertifikate auf Hostinger installieren?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.