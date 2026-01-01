একটি বিনামূল্যের SSL সার্টিফিকেট পান এবং এখনই আপনার সাইটটি সুরক্ষিত করুন
আমাদের বিনামূল্যের SSL সার্টিফিকেটের মাধ্যমে আপনার ওয়েবসাইট সুরক্ষিত করুন, ব্র্যান্ডের আস্থা তৈরি করুন এবং আপনার সার্চ ইঞ্জিন র্যাঙ্কিং উন্নত করুন।
বিনামূল্যে SSL সার্টিফিকেট সহ ওয়েব হোস্টিং
Premium বেনিফিট:
Premium-এ যা আছে, তার সব এবং আরও:
Business-এ যা আছে, তার সব এবং আরও:
Premium বেনিফিট:
Premium-এ যা আছে, তার সব এবং আরও:
Business-এ যা আছে, তার সব এবং আরও:
পেইড এবং ফ্রি SSL সার্টিফিকেটের মধ্যে পার্থক্য
আপনার কেন SSL/TLS সার্টিফিকেটের প্রয়োজন?
SSL সহ ওয়েবসাইটগুলি নিরাপদ
PCI DSS মান মেনে চলুন
বিশ্বাস তৈরি করুন
গুগলে আপনার র্যাঙ্কিং বাড়ান
একটি SSL সার্টিফিকেট কিভাবে কাজ করে
সংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে
SSL সার্টিফিকেট সফলভাবে অর্জন বা ক্রয়ের পরে ওয়েবসাইটগুলি একটি পাবলিক এবং প্রাইভেট কী পাবে। ব্যবহারকারীরা যখন ওয়েবসাইটটি অ্যাক্সেস করবেন, তখন তাদের ব্রাউজারটি তার পরিচয় যাচাই করার জন্য পাবলিক কীটির অনুরোধ করবে।
ডেটা এনক্রিপশন
যদি এটি সফলভাবে যাচাই করা হয়, তাহলে ব্রাউজার দুটি সিমেট্রিক কী তৈরি করবে এবং তাদের মধ্যে একটি পাবলিক কী দ্বারা এনক্রিপ্ট করা ওয়েব সার্ভারে পাঠাবে। সার্ভার এটি গ্রহণ করার পরে, এটি ডিক্রিপ্ট করার জন্য তার ব্যক্তিগত কী ব্যবহার করবে। ব্রাউজার এবং সার্ভার এখন নিরাপদে তথ্য স্থানান্তর করার জন্য একটি এনক্রিপ্ট করা সংযোগ তৈরি করতে পারে।
ভিজ্যুয়াল সূচক
একটি সফল SSL ইনস্টলেশন সম্পন্ন ওয়েবসাইটের ঠিকানা বারে একাধিক সূচক থাকবে - একটি প্যাডলক আইকন এবং ওয়েবসাইটের URL-এ একটি HTTPS উপসর্গ। সার্টিফিকেটের ধরণের উপর নির্ভর করে, সাইটের মালিকরা বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য একটি সাইট সিলও প্রদর্শন করতে পারেন।