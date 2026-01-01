ডোমেইনের নাম অনুসন্ধান করুন

আমাদের ডোমেইন নেম সার্চ বা এআই ডোমেইন জেনারেটরের মাধ্যমে আপনার অনন্য ডোমেইনটি খুঁজুন, কিনুন এবং রেজিস্টার করুন।

.com
৳  1,779.00৳  408.87
.online
৳  4,419.00৳  129.00
.shop
৳  3,909.00৳  129.00
.pro
৳  3,559.00৳  369.00
.net
৳  2,209.00৳  1,366.11
.blog
৳  3,679.00৳  249.00
*২ বা তার বেশি বছরের রেজিস্ট্রেশনসহ ১ম বছর
প্রতিটি যোগ্য ডোমেইন রেজিস্ট্রেশনের সাথে বিনামূল্যে WHOIS গোপনীয়তা সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত।

ইতিমধ্যে একটি ডোমেইন আছে?

ট্রান্সফার করুন

সবচেয়ে জনপ্রিয় ডোমেইনগুলি থেকে বেছে নিন

.com

এই সুপরিচিত ডোমেইন দিয়ে আস্থা তৈরি করুন।

৳  1,779.0077% সাশ্রয়
৳  408.87 /বছর
.cloud

আপনার ক্লায়েন্টদের দেখান যে আপনি .cloud-এ ব্যবসা করেন।

৳  3,189.0092% সাশ্রয়
৳  249.00 /বছর
.shop

আপনার ক্লায়েন্টদের দেখান যে আপনি .shop-এ ব্যবসা করেন।

৳  3,909.0097% সাশ্রয়
৳  129.00 /বছর
.io

আপনার ক্লায়েন্টদের দেখান যে আপনি .io-তে ব্যবসা করেন।

৳  8,339.0053% সাশ্রয়
৳  3,929.00 /বছর
.icu

আপনার ক্লায়েন্টদের দেখান যে আপনি .icu-তে ব্যবসা করেন।

৳  1,969.0093% সাশ্রয়
৳  129.00 /বছর
.info

আপনার ক্লায়েন্টদের দেখান যে আপনি .info-তে ব্যবসা করেন।

৳  3,559.0090% সাশ্রয়
৳  369.00 /বছর
.pro

একটি .pro ডোমেইনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ফিল্ডে আপনার দক্ষতা প্...

৳  3,559.0090% সাশ্রয়
৳  369.00 /বছর
.online

এটি .com-এর একটি দুর্দান্ত বিকল্প। ব্রড, জেনেরিক এবং ইউনিভা...

৳  4,419.0097% সাশ্রয়
৳  129.00 /বছর
Hostinger থেকে কেন ডোমেইনের নাম কিনবেন?

Hostinger তাৎক্ষণিক সক্রিয়করণ, ডেডিকেটেড লাইভ সাপোর্ট ও সম্পূর্ণ DNS ম্যানেজম্যান্টসহ নির্ভরযোগ্য ডোমেইন রেজিস্ট্রেশন সেবা প্রদান করে।

২৪/৭ সাপোর্ট

সাহায্য প্রয়োজন? যেকোনো সময় আমাদের কাস্টমার সাক্সেস টিমের সাথে যোগাযোগ করুন।

বিশ্বস্ত ডোমেইন রেজিস্ট্রার

হোস্টিংগার ICANN-স্বীকৃত এবং ৩০০ টি ডোমেইন এক্সটেনশন অফার করে।

সেটআপ করা যায় দ্রুত, ম্যানেজ করা সহজ

মাত্র কয়েক ক্লিকেই আপনার ডোমেইনটি রেজিস্টার করুন - কোনও প্রযুক্তিগত দক্ষতার প্রয়োজন নেই।

আপনার গোপনীয়তা রক্ষা করুন - বিনামূল্যে

যখন আপনি কোনও ডোমেইন রেজিস্টার করেন, তখন আপনার ব্যক্তিগত তথ্য সাধারণত (পূর্বে WHOIS নামে পরিচিত) RDAP-এর মতো পাবলিক ডাটাবেসে পাওয়া যায়।
কিন্তু এটা এমনটাই হতে হবে না।
Hostinger-এ, প্রতিটি যোগ্য ডোমেইন নিবন্ধনের সাথে গোপনীয়তা সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকে। এটি আপনার ব্যক্তিগত তথ্য তৃতীয় পক্ষ থেকে গোপন রাখে।
আপনার গোপনীয়তা রক্ষা করুন - বিনামূল্যে

ইতোমধ্যেই একটি ডোমেইন কিনে ফেলেছেন? আজই এটি Hostinger-এ স্থানান্তর করুন

আপনার বর্তমান রেজিস্ট্রার থেকে আপনার ওয়েবসাইটের ডোমেইনটি দ্রুত Hostinger-এ স্থানান্তর করে ম্যানেজ করুন - এটি মাত্র কয়েকটি ক্লিকে করা সম্ভব।
আপনার ডোমেইন স্থানান্তর করুন
বিনামূল্যে একটি ডোমেইনের নাম রেজিস্টার করুন

Hostinger-এর বেশিরভাগ ওয়েব হোস্টিং প্যাকেজ বিনামূল্যে ডোমেইনসহ থাকে। আপনি .com, .net, .org এবং অন্যান্য এক্সটেনশনের মতো জনপ্রিয় টপ-লেভেলের জেনেরিক ডোমেইন নেম বিনামূল্যে পাবেন।
ডোমেইন কেনার আগে ৬টি জিনিস মনে রাখবেন

ছোটখাটো রাখুন

ছোটখাটো রাখুন

ওয়েবসাইটের নাম লম্বা হলে পড়া এবং মনে রাখা কঠিন - চেষ্টা করুন তিন শব্দের মধ্যে রাখার।

কম মানেই বেশি

কম মানেই বেশি

সহজসরল রাখুন - হাইফেন, সংখ্যা, স্ল্যাং এবং বানানে ছোটখাটো ভুল করা শব্দ এড়িয়ে চলুন।

আপনার ব্র্যান্ডের নাম অন্তর্ভুক্ত করুন

আপনার ব্র্যান্ডের নাম অন্তর্ভুক্ত করুন

আপনার সাইটের URL-এ আপনার ব্র্যান্ডের নাম বা আপনার নিশের জন্য টার্গেট কীওয়ার্ড অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করুন।

এভেইলেবিলিটি যাচাই করুন

এভেইলেবিলিটি যাচাই করুন

কোনও নাম পাওয়া যায় কিনা তা অনুসন্ধান করুন - তারপর নিশ্চিত করুন যে এটি ট্রেডমার্ক করা হয়নি।

স্থানীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভাবুন

স্থানীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভাবুন

.com TLD গুলো প্রায়ই অনুপলভ্য থাকতে পারে। .co.uk, .us অথবা .pk-এর মতো বিভিন্ন দেশের জন্য সুনির্দিষ্ট এক্সটেনশন নেওয়ার কথা বিবেচনা করুন।

দ্রুত অ্যাকশন নিন

দ্রুত অ্যাকশন নিন

সেরা ওয়েবসাইটের নামগুলো দ্রুত নেওয়া হয়ে যায়। তাই মিস করবেন না - আজই আপনার ডোমেইনের নামগুলো কিনে ফেলুন।

আমাদের TLD তালিকা থেকে সম্ভাবনাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখুন

.ai ডোমেইন কিনুন

.blog ডোমেইন কিনুন

.cloud ডোমেইন কিনুন

.club ডোমেইন কিনুন

.co ডোমেইন কিনুন

.com ডোমেইন কিনুন

.fun ডোমেইন কিনুন

.me ডোমেইন কিনুন

.net ডোমেইন কিনুন

.online ডোমেইন কিনুন

.org ডোমেইন কিনুন

.pro ডোমেইন কিনুন

.sbs ডোমেইন কিনুন

.shop ডোমেইন কিনুন

.site ডোমেইন কিনুন

.space ডোমেইন কিনুন

.store ডোমেইন কিনুন

.tech ডোমেইন কিনুন

.academy ডোমেইন কিনুন

.actor ডোমেইন কিনুন

ডোমেইনের নাম অনুসন্ধান সম্পর্কে সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলি

আমাদের ডোমেইন চেকার টুল সম্পর্কে সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পান।

ডোমেইন নেম কী?

আমার কেন ডোমেইন নেম কেনা প্রয়োজন?

সাবডোমেইন কী এবং এটি কীভাবে কাজ করে?

সঠিক ওয়েবসাইটের নাম কিভাবে বেছে নেবেন?

একবার ডোমেইন রেজিস্টার করার পর আমি কি তা পরিবর্তন করতে পারি?

একটি ডোমেইন নেম রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ কতদিন থাকে?

Hostinger-এ ডোমেইন নেম কেনার জন্য কী কী প্রয়োজন?

আমি ইতিমধ্যে একটি ডোমেইন নেম কিনেছি। আমি কি এটি Hostinger-এ ট্রান্সফার করতে পারি?

TLD, ccTLD এবং gTLD কী?

একটি ডোমেইন নেম রেজিস্টার করতে কতক্ষণ সময় লাগে?

আমি কিভাবে একটি ফ্রি ডোমেইন পাবো?

আমি কি আমার ডোমেইন নেম বিক্রি করতে পারি?

ডোমেইন চেকারে ওয়েবসাইটের নাম পাওয়া না গেলে কী করবেন?

প্রাইভেসি প্রোটেকশন কী?

.com, .net, .org, এবং .info-র মধ্যে পার্থক্য কী?

ওয়েবসাইট তৈরি করা ছাড়া ডোমেইন নেম দিয়ে আমি আর কী করতে পারি?

ডোমেইন নেম এবং ওয়েব হোস্টিংয়ের মধ্যে পার্থক্য কী?

প্রিমিয়াম ডোমেইন নেম কী এবং কেন এগুলোর দাম বেশি কেন?

