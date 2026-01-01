একটি .click ডোমেনের মাধ্যমে আপনার ক্লিক-থ্রু রেট বাড়ান
এমন একটি ডোমেন ব্যবহার করে লিড আকর্ষণ করুন এবং রূপান্তর করুন যা মিথস্ক্রিয়া চালায়।
১২ মাসের জন্য প্রিমিয়াম ওয়েব হোস্টিং সহ একটি বিনামূল্যে .click ডোমেইন পান।
.click ডোমেইন বলতে কী বোঝায়?
কেন .click ডোমেইন নিবন্ধন করবেন?
- স্মরণীয় এবং অ্যাকশন-ভিত্তিক, কল-টু-অ্যাকশন সাইটের জন্য উপযুক্ত
- কোনও নিবন্ধন বিধিনিষেধ ছাড়াই সকলের জন্য উন্মুক্ত
- ল্যান্ডিং পৃষ্ঠা, মার্কেটিং প্রচারণা এবং ছোট লিঙ্কের জন্য ভাল কাজ করে
- প্রিমিয়াম ডোমেনের তুলনায় সাশ্রয়ী মূল্যের এবং ব্যাপকভাবে উপলব্ধ
- মনে রাখা সহজ, ব্যস্ততা এবং ক্লিক-থ্রু রেট বৃদ্ধি করে।
