একটি .glass ডোমেইন আপনার ওয়েবসাইটকে একটি পরিষ্কার, আধুনিক পরিচয় দেয়।

.glass
কেন .glass ডোমেইন বেছে নেবেন?

এমন একটি ক্ষেত্র তৈরি করুন যা স্বচ্ছতা, উদ্ভাবন এবং কারুশিল্পকে প্রতিফলিত করে।
  • আপনার বিশেষত্ব নির্ধারণ করুন এবং কাচ-সম্পর্কিত পণ্য, পরিষেবা বা প্রযুক্তির উপর আপনার মনোযোগ দর্শকদের দেখান।
  • এমন একটি শিল্পে একটি মসৃণ এবং স্মরণীয় ব্র্যান্ড তৈরি করুন যেখানে গুণমান গুরুত্বপূর্ণ।
  • আপনার URL প্রদর্শিত হওয়ার মুহূর্ত থেকেই পেশাদারিত্ব এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে যোগাযোগ করুন।
  • ইকমার্স, কারিগর পোর্টফোলিও, পণ্য প্রদর্শনী, অথবা গবেষণা সাইটের জন্য এটি ব্যবহার করুন।
.glass ডোমেইন কী?

.glass ডোমেইন হল ব্যবসা এবং স্রষ্টাদের জন্য একটি শীর্ষ-স্তরের ডোমেইন যা কাঁচের জগতের সাথে সংযুক্ত - তা তা ভৌত পণ্য, সৃজনশীল কাজ, অথবা উদ্ভাবনী প্রযুক্তির মাধ্যমেই হোক না কেন। এটি শিল্পী, নির্মাতা, অপটিক্যাল বিশেষজ্ঞ এবং প্রযুক্তি বিকাশকারীদের কাছে জনপ্রিয়।
এই এক্সটেনশনটি আপনার ডোমেনকে আলাদা করে তুলে ধরতে সাহায্য করে এবং আপনার কাজের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়। এটি এমন ব্র্যান্ডগুলির জন্য একটি স্মার্ট, স্টাইলিশ পছন্দ যারা নির্ভুলতা, স্পষ্টতা এবং গুণমানকে মূল্য দেয়।
.glass এর ডোমেন তথ্য

টিএলডি
.glass
টিএলডি টাইপ
gTLD
ন্যূনতম নিবন্ধনের সময়কাল
১ বছর
সর্বোচ্চ নিবন্ধনের সময়কাল
10 years
গোপনীয়তা সুরক্ষা কি সমর্থিত?
হাঁ
লক কি সমর্থিত?
হাঁ
DNSSEC কি সমর্থিত?
হাঁ
ICANN ফি
৳23.84

