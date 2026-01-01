একটি .graphics ডোমেনের মাধ্যমে আপনার ধারণাগুলিকে কেন্দ্রবিন্দুতে আনুন

আপনি লোগো ডিজাইন করুন, ডিজিটাল আর্ট প্রদর্শন করুন, অথবা টেমপ্লেট বিক্রি করুন, একটি .graphics ডোমেইন পেশাদারিত্ব প্রেরণ করে।

.graphics
কেন .graphics ডোমেইন বেছে নেবেন?

ভিজ্যুয়াল চিন্তাবিদদের জন্য তৈরি একটি ডোমেনের মাধ্যমে আপনার সৃজনশীলতা প্রদর্শন করুন।
  • আপনার ক্ষেত্রে আলাদাভাবে দাঁড়ান এবং আপনার কাজকে এমন একটি স্থান দিন যা আপনার নকশা দক্ষতা তুলে ধরে।
  • ক্লায়েন্ট, সহযোগী বা ভক্তদের জন্য আপনার কাজ খুঁজে পাওয়া সহজ করুন।
  • আপনার তৈরি করা সামগ্রীর ধরণ প্রতিফলিত করে এমন একটি ব্র্যান্ডেড, প্রাসঙ্গিক ডোমেন ব্যবহার করুন।
  • পরিষেবা প্রচার করুন, সম্পদ বিক্রি করুন, অথবা একটি সম্প্রদায় তৈরি করুন - সবকিছুই এমন একটি ডোমেন দিয়ে করুন যা ভিজ্যুয়াল ভাষা বলতে পারে।
একটি মাউস কার্সার একটি ওয়েব পৃষ্ঠার দিকে নির্দেশ করে যেখানে "www" লেখাটি দেখানো হচ্ছে, যা একটি ওয়েবসাইটের ঠিকানা নির্দেশ করে।

.গ্রাফিক্স ডোমেইন কী?

.graphics ডোমেইন হলো ডিজাইনার, চিত্রকর এবং ভিজ্যুয়াল কন্টেন্ট নির্মাতাদের জন্য তৈরি একটি শীর্ষ-স্তরের ডোমেইন। আপনি ব্যক্তিগত পোর্টফোলিও, এজেন্সি, অথবা অনলাইন স্টোর যাই চালান না কেন, এই এক্সটেনশনটি আপনার কাজ স্পষ্ট করে দেয়।
এটি বিশেষ করে ডিজাইন, মোশন গ্রাফিক্স, 3D মডেলিং, অথবা ভিজ্যুয়াল স্টোরিটেলিং এর পেশাদারদের জন্য কার্যকর। .গ্রাফিক্সের মাধ্যমে, আপনার ডোমেইন আপনার ব্র্যান্ডের অংশ হয়ে ওঠে - আপনার দক্ষতা এবং সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে শক্তিশালী করে।
অনলাইনে আরও শক্তিশালী ভিজ্যুয়াল ইমপ্যাক্ট তৈরি করুন। আজই আপনার .graphics ডোমেইন নিবন্ধন করুন এবং আপনার কাজকে সবার সামনে তুলে ধরুন।
ডিজিটাল সিস্টেমে নিরাপত্তা এবং অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণের প্রতীক হিসেবে একটি তালা এবং চাবি সহ একটি নেটওয়ার্ক চিত্রিত চিত্র।

.graphics এর ডোমেন তথ্য

টিএলডি
.graphics
টিএলডি টাইপ
gTLD
ন্যূনতম নিবন্ধনের সময়কাল
১ বছর
সর্বোচ্চ নিবন্ধনের সময়কাল
10 years
গোপনীয়তা সুরক্ষা কি সমর্থিত?
হাঁ
লক কি সমর্থিত?
হাঁ
DNSSEC কি সমর্থিত?
হাঁ
ICANN ফি
৳23.84

