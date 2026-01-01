Hostinger توفر لك كل ما تحتاجه، من إطلاق موقعك الإلكتروني وصولًا إلى تنمية أعمالك بخطوات واثقة وسهلة.

نجاحك في عالم الويب يبدأ من هنا

الانطباع الأول لا يُنسى. فاجعله استثنائيًا باختيار اسم الدومين المثالي.

"يوفر منشئ المواقع من Hostinger أسهل تجربة استخدام استعملتها على الإطلاق."

هل فكرت يوما في موقع إلكتروني أو أداة ما؟ مع Hostinger Horizons، ما عليك سوى شرح تلك الفكرة، وسيتولى AI بناؤها من أجلك.

أوصي عملائي بالانتقال إلى Hostinger. فكل شيء سهل، كما أنهم يطرحون ميزات جديدة باستمرار.

منشئ المواقع الإلكترونية بالـAI من Hostinger جنّبني الكثير من العمل اليدوي. لقد أنشأت موقعا ممتازًا ولم أضطر إلا لإجراء بعض التغييرات البسيطة.

"Hostinger هو أفضل مزود استضافة تعاملت معه على الإطلاق. دعمهم الفني رائع وأسعارهم لا تُضاهى.

"يوفر منشئ المواقع من Hostinger أسهل تجربة استخدام استعملتها على الإطلاق."

هل فكرت يوما في موقع إلكتروني أو أداة ما؟ مع Hostinger Horizons، ما عليك سوى شرح تلك الفكرة، وسيتولى AI بناؤها من أجلك.

أوصي عملائي بالانتقال إلى Hostinger. فكل شيء سهل، كما أنهم يطرحون ميزات جديدة باستمرار.

منشئ المواقع الإلكترونية بالـAI من Hostinger جنّبني الكثير من العمل اليدوي. لقد أنشأت موقعا ممتازًا ولم أضطر إلا لإجراء بعض التغييرات البسيطة.

"Hostinger هو أفضل مزود استضافة تعاملت معه على الإطلاق. دعمهم الفني رائع وأسعارهم لا تُضاهى.

موثوق به من قبل

حوّل أفكارك إلى موقع إلكتروني أو تطبيق ويب مع Hostinger Horizons. فقط اكتب تعليماتك البسيطة للـAI – بلا أكواد ولا مصطلحات معقدة – لتحصل على نتائج فورية.

أنشئ موقع ووردبريس في دقائق باستخدام AI، أو اختر من قوالب جاهزة، أو ابدأ من الصفر. ونحن نتكفّل بالباقي: الصيانة، السرعة، والأمان.

فقط صف فكرتك - وسيتولى منشئ المواقع الإلكترونية بالـAI تصميم موقعك وصوره ونصوصه. ثم استخدم مُحرر السحب والإفلات لتخصيص موقعك. وستتمكن من إطلاق متجرك الإلكتروني أو مدونتك على الفور.

حوّل فكرتك إلى موقع حي على الإنترنت بسرعة وسلاسة غير مسبوقة

اجعل مشاركة الوصول وإدارة المواقع المتعددة والتعاون مع العملاء آمنًا وسلسًا.

الاستضافة السحابية تمنحك موارد مرنة تنمو معك بلا حدود. استمتع بوقت تشغيل موثوق، وأداء قوي، وأمان مُعزّز – وكل ذلك بأسعار ذكية تناسب احتياجاتك.

استمتع بأداء فائق السرعة واستقرار لا مثيل له مع خادم افتراضي خاص (VPS). صُمم هذا الخادم لضمان سلاسة عمل مشاريعك الكبيرة على الإنترنت وتأمين بياناتك.

الأداء الذي يمكنك الاعتماد عليه

ودّع الجهد الزائد، وابدأ العمل الذكي مع n8n. صمّم سير عمل بلا برمجة، مدعومًا بالـAI، لتتخلص من المهام الروتينية المرهقة وتوفّر وقتك لما يحقق لك النجاح الحقيقي.

سنة من الخبرة

سنة من الخبرة

تمنحك تجربة AI من Hostinger رحلة نمو سلسة عبر الإنترنت، مع بقاء زمام السيطرة الكاملة على نجاحك بين يديك.

أنشئ، وأطلق، ووسّع نطاق عملك بذكاء مع أدوات AI بين يديك — من صانع الشعارات إلى مولد الصور والمزيد.

خلف الكواليس، تعمل تقنية AI المدمجة في Hostinger على أتمتة المهام، وتساعد في اتخاذ القرارات، وتعزز ظهورك في نتائج البحث التي يتم إنشاؤها بواسطة AI.

يساعدك كودي على التخلص من الضغط الناتج عن إدارة تواجدك عبر الإنترنت من خلال المساعدة الفورية والدعم الاستباقي.

أنشئ، وأطلق، ووسّع نطاق عملك بذكاء مع أدوات AI بين يديك — من صانع الشعارات إلى مولد الصور والمزيد.

خلف الكواليس، تعمل تقنية AI المدمجة في Hostinger على أتمتة المهام، وتساعد في اتخاذ القرارات، وتعزز ظهورك في نتائج البحث التي يتم إنشاؤها بواسطة AI.

يساعدك كودي على التخلص من الضغط الناتج عن إدارة تواجدك عبر الإنترنت من خلال المساعدة الفورية والدعم الاستباقي.

لا يتطلب أي برمجة

لا يتطلب أي برمجة

باستخدام Reach، يمكنك جدولة رسائل البريد الإلكتروني، وأتمتة التسلسلات لتوفير الوقت، والحفاظ على اتساق العلامة التجارية.

خاص، محمي، ومتصل بالإنترنت دائمًا

خاص، محمي، ومتصل بالإنترنت دائمًا

أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى جمهورك بثقة

حان دورك الآن لتحقيق النجاح عبر الإنترنت، سواء على متجرك الإلكتروني، أو مدونتك، أو محفظة أعمالك، أو موقعك أعمالك.

الخطط والأسعار اختر الخطة التي تلبي احتياجاتك ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا يمكنك الإلغاء متى أردت دعم 24/7

81% خصم Single الأفضل لأصحاب المشاريع الفردية MAD 7.99 /الشهر +3 أشهر مجاناً اختر خطة احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 383.52 (السعر العادي MAD 2,015.52). يتم التجديد بسعر MAD 29.99/الشهر. أنشئ 1 موقع تطبيقات ويب بدون Node.js ساحة تخزين 10GB (SSD) لملفاتك 1 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني، مجانًا لمدة سنة ما الذي ستحصل عليه: حافظ على أمان كل موقع باستخدام SSL المجاني احصل على نسخ احتياطية تلقائية أسبوعية لاستعادة البيانات بسهولة انقل موقعك مجانًا ودون توقف الأكثر شهرة 79% خصم Premium كل ما تحتاج للبدء MAD 13.99 /الشهر +3 أشهر مجاناً اختر خطة احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 671.52 (السعر العادي MAD 3,263.52). يتم التجديد بسعر MAD 46.99/الشهر. أنشئ إلى غاية 3 موقع إلكتروني تطبيقات ويب بدون Node.js مساحة تخزين SSD تبلغ 20GB لملفاتك 2 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة جميع مزايا Single، بالإضافة إلى: دومين مجاني لمدة سنة استمتع بصيانة مواقع ووردبريس الخاصة بك التسويق عبر البريد الإلكتروني مجانًا لمدة سنة كاملة إنشاء مواقع إلكترونية في دقائق مع منشئ المواقع الإلكترونية AI 75% خصم Business المزيد من الأدوات والقوة للنمو MAD 20.99 /الشهر +3 أشهر مجاناً اختر خطة احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,007.52 (السعر العادي MAD 3,983.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر. أنشئ إلى غاية 50 موقع إلكتروني 5 تطبيقات ويب Node.js جديد 50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم 5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة كل شيء في Premium، بالإضافة إلى: نسخ احتياطية يومية وعند الطلب لمنع أي فقدان للبيانات إنشاء موقع للتجارة الإلكترونية باستخدام AI وكيل AI لووردبريس مجاني إنشاء مواقع ووردبريس جاهزة للاستخدام في دقائق باستخدام AI استمتع بأقصى سرعة لموقعك الإلكتروني مع شبكة CDN المجانية إدارة المواقع بشكل أسهل مع مواقع ووردبريس المتعددة 68% خصم Cloud Startup احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud MAD 56.99 /الشهر +3 أشهر مجاناً اختر خطة احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 2,735.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر. أنشئ إلى غاية 100 موقع إلكتروني ١٠ تطبيقات ويب Node.js جديد 100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم 10 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة كل شيء في Business، بالإضافة إلى: استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7 تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص 100 عمال PHP للمواقع المزدحمة 2 مليون عقدة لتوسيع نطاق ملفاتك ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4GB لأداء سلس للموقع

81% خصم Single الأفضل لأصحاب المشاريع الفردية MAD 7.99 /الشهر +3 أشهر مجاناً اختر خطة احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 383.52 (السعر العادي MAD 2,015.52). يتم التجديد بسعر MAD 29.99/الشهر. أنشئ 1 موقع تطبيقات ويب بدون Node.js ساحة تخزين 10GB (SSD) لملفاتك 1 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني، مجانًا لمدة سنة ما الذي ستحصل عليه: حافظ على أمان كل موقع باستخدام SSL المجاني احصل على نسخ احتياطية تلقائية أسبوعية لاستعادة البيانات بسهولة انقل موقعك مجانًا ودون توقف الأكثر شهرة 79% خصم Premium كل ما تحتاج للبدء MAD 13.99 /الشهر +3 أشهر مجاناً اختر خطة احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 671.52 (السعر العادي MAD 3,263.52). يتم التجديد بسعر MAD 46.99/الشهر. أنشئ إلى غاية 3 موقع إلكتروني تطبيقات ويب بدون Node.js مساحة تخزين SSD تبلغ 20GB لملفاتك 2 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة جميع مزايا Single، بالإضافة إلى: دومين مجاني لمدة سنة استمتع بصيانة مواقع ووردبريس الخاصة بك التسويق عبر البريد الإلكتروني مجانًا لمدة سنة كاملة إنشاء مواقع إلكترونية في دقائق مع منشئ المواقع الإلكترونية AI 75% خصم Business المزيد من الأدوات والقوة للنمو MAD 20.99 /الشهر +3 أشهر مجاناً اختر خطة احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,007.52 (السعر العادي MAD 3,983.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر. أنشئ إلى غاية 50 موقع إلكتروني 5 تطبيقات ويب Node.js جديد 50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم 5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة كل شيء في Premium، بالإضافة إلى: نسخ احتياطية يومية وعند الطلب لمنع أي فقدان للبيانات إنشاء موقع للتجارة الإلكترونية باستخدام AI وكيل AI لووردبريس مجاني إنشاء مواقع ووردبريس جاهزة للاستخدام في دقائق باستخدام AI استمتع بأقصى سرعة لموقعك الإلكتروني مع شبكة CDN المجانية إدارة المواقع بشكل أسهل مع مواقع ووردبريس المتعددة 68% خصم Cloud Startup احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud MAD 56.99 /الشهر +3 أشهر مجاناً اختر خطة احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 2,735.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر. أنشئ إلى غاية 100 موقع إلكتروني ١٠ تطبيقات ويب Node.js جديد 100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم 10 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة كل شيء في Business، بالإضافة إلى: استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7 تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص 100 عمال PHP للمواقع المزدحمة 2 مليون عقدة لتوسيع نطاق ملفاتك ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4GB لأداء سلس للموقع

السعر المعروض هو السعر الشهري باستثناء الضرائب المعمول بها. السعر الإجمالي للخطة الذي سيتم دفعه مقدمًا عند الدفع يشمل السعر الشهري مضروبًا في عدد الأشهر في خطتك، بالإضافة إلى أي ضرائب معمول بها.