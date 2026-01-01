لتسجيل دومين، عليك إرسال معلوماتك الشخصية، متضمنةً اسمك وعنوانك ورقم هاتفك وبريدك الإلكتروني للتحقق.

يتم تخزين هذه المعلومات في قاعدة بيانات WHOIS العامة كقائمة يمكن لأي شخص الوصول إليها باستخدام استعلام WHOIS. لا يشمل هذا الدومينات المسجلة في الاتحاد الأوروبي والمحمية بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، أو تلك التي تم إخفاء تفاصيلها باستخدام خدمة حماية خصوصية الدومين.

تعمل حماية خصوصية WHOIS على تأمين تفاصيل المسجلين من خلال استبدالها بتفاصيل خادم بروكسي. يستمتع مستخدمو Hostinger بهذه الميزة مجانًا. يتم تمكينها لجميع الدومينات التي تم شراؤها مؤخرًا ويمكن تشغيلها عبر hPanel.