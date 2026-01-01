الطباعة عند الطلب (POD) تعني أن منتجاتك تُصنع فقط بعد أن يُجري العميل طلبًا. مزامنة المنتجات بين Printful وأداة إنشاء المواقع Hostinger تُسهّل هذه العملية.

عندما يطلب العميل منتجًا، تقوم Printful بطباعته وشحنه، مما يوفر عليك المال على المخزون ورسوم المعاملات والخدمات اللوجستية. هذه العملية بين Hostinger وPrintful مؤتمتة بالكامل، مما يعني أنك لستَ بحاجة إلى أي جهد.