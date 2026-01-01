موقع الطباعة حسب الطلب

أنشئ متجرًا وابدأ في بيع المنتجات المخصصة

تخطََّ مهام المخزون والشحن. صمِّم وبِع وأدِر مشروعك التجاري من لوحة معلومات واحدة.

موقع الطباعة حسب الطلب

ابحث عن خطة إنشاء موقع مثالية لك

منشئ المواقع Business
MAD  82.99وفِّر 75%
MAD  20.99 /الشهر

+3 أشهر مجانا

دومين مجاني (بقيمة MAD 77.99)
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
إنشاء ما يصل إلى 50 موقعًا إلكترونيًا
دومين مجاني (بقيمة MAD 77.99)
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
إنشاء ما يصل إلى 50 موقعًا إلكترونيًا
بع إلى غاية 1000 منتج وخدمة، وقم بتحديد المواعيد
بِع البضائع المخصّصة باستخدام تكامل Printful المدمج
وفّر أكثر من 100 طريقة دفع للوصول إلى المزيد من العملاء
احتفظ بـ 100% من أرباحك دون رسوم معاملات
حوّل النقرات إلى عملاء من خلال الرابط الموجود في السيرة الذاتية
زِد من مبيعاتك باستخدام أكواد الخصم المخصصة وبطاقات الهدايا
نمو أسرع باستخدام أدوات SEO والبريد الإلكتروني وتسويق أعمالك
تتبع الأداء باستخدام التحليلات المباشرة
أبنِ متجرك في دقائق مع منشئ المواقع الإلكترونية AI
قم بتحميل الصور وإنشاء الأوصاف باستخدام مولد منتجات AI الخاص بنا
صمم هوية علامتك التجارية بسرعة باستخدام صانع الشعارات AI
أنشئ حملات البريد الإلكتروني وأرسلها باستخدام AI ببضع نقرات
تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

لماذا تطلق متجر منتجاتك المخصص مع Hostinger

إطلاق في دقائق

أنشئ متجر بضائع يحمل علامتك التجارية بالكامل في دقائق مع تكامل Hostinger AI Builder وPrintful.

لا توجد تكاليف مسبقة

ادفع فقط عند إتمام عملية بيع، واحصل على 100% من الأرباح. لا نفرض رسومًا على المعاملات.

بِع أي شيء من القمصان إلى الملصقات

يمكنك الاختيار من بين مئات المنتجات المتميزة، حيث يتمتع كل منها بنظام مراقبة الجودة المدمج الذي يمكنك الوثوق به.

تنفيذ الطلبات تلقائيًا دون أي مجهود منك

تطبع Printful وتغلف وتشحن جميع طلباتك حول العالم. لن تحتاج أبدًا إلى لمس علبة أو الاحتفاظ بمخزون باهظ الثمن.

أنشئ متجرك للطباعة حسب الطلب في 3 خطوات سهلة

أنشئ موقعك واتصل بـ Printful

أنشئ موقعك الإلكتروني باستخدام AI Builder أو اختر قالب التجارة الإلكترونية المصمم بواسطة مصممين محترفين دون الحاجة إلى البرمجة.

2. أنشئ منتجاتك

حمّل أعمالك الفنية واختر من بين أكثر من 400 منتج مميز، مثل القمصان والأكواب وأغطية الهواتف. خصّص التفاصيل، وحدد سعرك، وابدأ البيع. هل ترغب في تجربتها أولاً؟ اطلب عينة.

3. ابدأ البيع

تتولى Printful عملية الطباعة والشحن في كل مرة تُجري فيها عملية بيع، كل ذلك باسم متجرك. لا حاجة للمخزون، ولا عناء الشحن، ولا رسوم إضافية.
نجاحك على الإنترنت يبدأ من هنا

ابدأ البيع عبر الإنترنت بشكل أسرع باستخدام AI

ابنِ علامتك التجارية في دقائق مع أدوات AI التي تُنجز العمل نيابةً عنك. أنشئ متجرًا إلكترونيًا عالي التحويل فورًا، وحسّنه باستخدام اقتراحات ذكية لأدوات AI، وأنشئ شعارًا فريدًا يعكس عملك، كل ذلك دون أي عناء.
احصل على الاهتمام من خلال التسويق المدمج وأدوات SEO

احرص على وصول متجرك إلى العملاء المناسبين من خلال تكاملات التسويق، مثل إعلانات جوجل وMeta Pixel. ستساعدك أدوات SEO المدمجة لدينا على الظهور في المكان المناسب.
أنشئ حملات بريد إلكتروني بسهولة

مع Hostinger Reach، يمكنك إنشاء حملات بريد إلكتروني شاملة، مما يبقي المشتركين على اطلاع دائم بمتجرك.

ابدأ البناء، ابدأ البيع

الأسئلة الشائعة حول الطباعة حسب الطلب

ابحث عن إجابات للأسئلة الأكثر شيوعًا حول الطباعة حسب الطلب.

ما هي الطباعة حسب الطلب؟

ما هو الأفضل: دروبشيبينغ أم الطباعة حسب الطلب؟

أمازلت الطباعة حسب الطلب مربحة؟

ما هو أفضل موقع للطباعة حسب الطلب؟

كيف أبدأ مشروع الطباعة حسب الطلب؟

هل تحتاج إلى ترخيص للطباعة حسب الطلب؟

هل تحتاج إلى مخزون للطباعة حسب الطلب؟

هل أحتاج إلى شحن منتجات طباعة حسب الطلب؟

