Creează un magazin și începe să vinzi produse personalizate
Sari peste stocuri și logistica de expediere. Proiectează, vinde și gestionează-ți afacerea cu produse dintr-un singur tablou de bord.
30 zile garanție necondiționată
De ce să-ți lansezi magazinul de produse personalizate cu Hostinger
Lansare în câteva minute
Creează un magazin de produse complet personalizat în câteva minute cu ajutorul integrării Hostinger AI Builder și Printful.
Zero costuri inițiale
Plătești doar atunci când faci o vânzare și păstrează 100% din profit. Nu percepem comisioane de tranzacție.
Vinde orice, de la tricouri la postere
Alege dintre sute de produse premium, fiecare cu control al calității încorporat pe care te poți baza.
Proces funcțional fără implicarea ta
Printful imprimă, ambalează și expediază fiecare comandă în întreaga lume. Nu trebuie niciodată să atingi o cutie sau să deții stocuri costisitoare.
Creează-ți magazinul de print-uri la cerere în 3 pași simpli
Creează-ți site-ul și conectează-te cu Printful
Construiește-ți site-ul web cu AI Builder sau alege un șablon ecommerce creat de un designer – fără codare.
2. Creează-ți produsele
Încarcă-ți lucrările de artă și alege dintre cele peste 400 de produse premium, inclusiv tricouri, căni și huse de telefon. Personalizează detaliile, setează prețul și începe să vinzi. Vrei să testezi mai întâi? Comandă o mostră.
3. Începe să vinzi
Printful se ocupă de imprimare și livrare de fiecare dată când faci o vânzare, totul în numele magazinului tău. Fără stocuri, fără probleme de livrare și fără taxe suplimentare.
Găsește planul perfect pentru construirea de site-uri web pentru tine
Ecommerce
Vindeți până la 1000 de produse
Programează și vinde servicii
100+ metode de plată
0% taxe de tranzacție
Imprimare la cerere
Administrarea stocului
Recenzii de produse
Configurarea regulilor de expediere
Produse sugerate
Șabloane de linkuri în biografie
Constructor de site-uri Business
14,99 €ECONOMISEȘTI 73%
3,99 € /lună
Pentru o perioadă de 48 lună
+ luni gratuite
Domeniu gratuit (valoare: 9,99 €)
Asistență clienți 24/7
Serviciu de email gratuit (până la 50 de adrese de email)
Începe să vinzi online mai rapid cu ajutorul AI-ului
Construiește-ți brandul în câteva minute cu instrumente AI care fac munca grea pentru tine. Generează instantaneu un magazin online cu rată mare de conversie, optimizează-l cu sugestii SEO inteligente și creează un logo unic care să reflecte afacerea ta, totul fără a mișca un deget.
Ieși în evidență cu marketing și SEO integrate
Asigură-te că magazinul tău ajunge la clienții potriviți cu integrări de marketing, inclusiv Google Ads și Meta Pixel. Instrumentele noastre SEO încorporate te vor ajuta să apari acolo unde contează.
Întrebări frecvente despre imprimarea la cerere
Răspunsurile noastre la cele mai frecvente întrebări despre imprimarea la cerere.