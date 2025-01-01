Site web de imprimare la cerere

Creează un magazin și începe să vinzi produse personalizate

Sari peste stocuri și logistica de expediere. Proiectează, vinde și gestionează-ți afacerea cu produse dintr-un singur tablou de bord.

30 zile garanție necondiționată
Site web de imprimare la cerere

De ce să-ți lansezi magazinul de produse personalizate cu Hostinger

Lansare în câteva minute

Creează un magazin de produse complet personalizat în câteva minute cu ajutorul integrării Hostinger AI Builder și Printful.

Zero costuri inițiale

Plătești doar atunci când faci o vânzare și păstrează 100% din profit. Nu percepem comisioane de tranzacție.

Vinde orice, de la tricouri la postere

Alege dintre sute de produse premium, fiecare cu control al calității încorporat pe care te poți baza.

Proces funcțional fără implicarea ta

Printful imprimă, ambalează și expediază fiecare comandă în întreaga lume. Nu trebuie niciodată să atingi o cutie sau să deții stocuri costisitoare.

Creează-ți magazinul de print-uri la cerere în 3 pași simpli

Creează-ți site-ul și conectează-te cu Printful

Construiește-ți site-ul web cu AI Builder sau alege un șablon ecommerce creat de un designer – fără codare.
2. Creează-ți produsele

Încarcă-ți lucrările de artă și alege dintre cele peste 400 de produse premium, inclusiv tricouri, căni și huse de telefon. Personalizează detaliile, setează prețul și începe să vinzi. Vrei să testezi mai întâi? Comandă o mostră.
3. Începe să vinzi

Printful se ocupă de imprimare și livrare de fiecare dată când faci o vânzare, totul în numele magazinului tău. Fără stocuri, fără probleme de livrare și fără taxe suplimentare.
Găsește planul perfect pentru construirea de site-uri web pentru tine

Pune-ți ideea online fără riscuri, cu 30 de zile garanție necondiționată
Ecommerce
Vindeți până la 1000 de produse
Programează și vinde servicii
100+ metode de plată
0% taxe de tranzacție
Imprimare la cerere
Administrarea stocului
Recenzii de produse
Configurarea regulilor de expediere
Produse sugerate
Șabloane de linkuri în biografie
Constructor de site-uri Business
14,99  €ECONOMISEȘTI 73%
3,99  € /lună
Pentru o perioadă de 48 lună

+ luni gratuite

Termeni de plată

Te bucuri de toate acestea. Fără costuri suplimentare.

Domeniu gratuit (valoare: 9,99 €)
Asistență clienți 24/7
Serviciu de email gratuit (până la 50 de adrese de email)
30 de zile garanție necondiționată

Succesul tău online începe aici

Începe să vinzi online mai rapid cu ajutorul AI-ului

Construiește-ți brandul în câteva minute cu instrumente AI care fac munca grea pentru tine. Generează instantaneu un magazin online cu rată mare de conversie, optimizează-l cu sugestii SEO inteligente și creează un logo unic care să reflecte afacerea ta, totul fără a mișca un deget.
Creează cu AI
Ieși în evidență cu marketing și SEO integrate

Asigură-te că magazinul tău ajunge la clienții potriviți cu integrări de marketing, inclusiv Google Ads și Meta Pixel. Instrumentele noastre SEO încorporate te vor ajuta să apari acolo unde contează.
Creează campanii de email fără efort

Cu Hostinger Reach, poți crea campanii de email complete, menținându-ți abonații la curent cu noutățile magazinului tău.

Începe acum

Începe să creezi, începe să vinzi

Întrebări frecvente despre imprimarea la cerere

Răspunsurile noastre la cele mai frecvente întrebări despre imprimarea la cerere.

Ce este imprimarea la cerere?

Ce este mai bine: dropshipping sau imprimare la cerere?

Este imprimarea la cerere încă profitabil?

Care este cel mai bun site web de imprimare la cerere?

Cum începi afacere de imprimare la cerere?

Ai nevoie de o licență pentru imprimare la cerere?

Ai nevoie de inventar pentru produsele imprimate la cerere?

Trebuie să mă ocup eu de expedierea produselor?