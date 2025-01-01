Dropshipping-ul îți permite să vinzi produse online fără a deține stocuri. Când cineva plasează o comandă în magazinul tău, aceasta este trimisă automat către un furnizor terț care livrează produsul direct clientului tău.

Imprimarea la cerere este o formă de dropshipping, deoarece nu necesită ca vânzătorul să dețină stocuri - furnizorul se ocupă de transport și logistică.

Imprimarea la cerere este perfectă pentru oricine dorește să vândă produse personalizate și să construiască un brand unic. Nu este nevoie să-ți faci griji cu privire la stocuri sau costurile inițiale. Este ideal pentru influenceri, artiști și companii care doresc să vândă produse sau produse personalizate online.