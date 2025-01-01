Web stranica za tisak na zahtjev
Izradite trgovinu i počnite prodavati prilagođene proizvode
Preskočite logistiku zaliha i dostave. Dizajnirajte, prodajte i vodite svoje poslovanje s robom s jedne nadzorne ploče.
30-dnevno jamstvo povrata novca
Zašto pokrenuti vlastitu trgovinu prilagođenih proizvoda s Hostingerom
Pokrenite za nekoliko minuta
Izradite potpuno brendiranu trgovinu za nekoliko minuta uz Hostinger AI alat za izradu i integraciju s Printfulom.
Nula početnih troškova
Plaćate samo kada ostvarite prodaju i zadržite 100 % profita. Ne naplaćujemo transakcijske naknade.
Prodajte sve, od majica do postera
Birajte između stotina vrhunskih proizvoda, svakog s ugrađenom kontrolom kvalitete kojoj možete vjerovati.
Ispunjavanje bez upotrebe ruku
Printful ispisuje, pakira i šalje svaku narudžbu diljem svijeta. Nikada nećete morati dotaknuti kutiju ili držati skupe zalihe.
Izradite svoju trgovinu za printanje na zahtjev u 3 jednostavna koraka
1. Izradite svoju stranicu i povežite se s Printfulom
Izradite svoju web stranicu pomoću AI alata za izradu ili odaberite dizajnerski predložak za e-trgovinu – nije potrebno kodiranje.
2. Izradite svoje proizvode
Prenesite svoja umjetnička djela i birajte između više od 400 premium proizvoda, uključujući majice, šalice i maskice za telefone. Prilagodite detalje, postavite cijenu i počnite prodavati. Želite li prvo isprobati? Naručite uzorak.
3. Počnite prodavati
Printful se brine za tisak i dostavu svaki put kada obavite prodaju, sve u ime vaše trgovine. Nema zaliha, nema problema s dostavom i nema dodatnih troškova.
Pronađite savršen plan s alatom za izradu web stranica
Lansirajte svoju ideju online bez rizika uz 30-dnevno jamstvo povrata novca.
e-trgovina
Prodajte do 1000 proizvoda
Zakažite i prodajte usluge
Više od 100 načina plaćanja
0 % transakcijskih provizija
Ispis na zahtjev
Upravljanje inventarom
Recenzije proizvoda
Postavljanje pravila dostave
Predloženi proizvodi
Predlošci za poveznice u biografijama (link in bio)
Business alat za izradu stranica
14,99 €UŠTEDITE 73%
3,99 € /mj
Za 48 mj.
+ mjeseca BESPLATNO
Uvjeti plaćanja
Uživajte u svemu ovome. Bez dodatnih troškova.
Besplatna domena (u vrijednosti od 9,99 €)
Stalno dostupna korisnička podrška
Besplatna usluga e-pošte (do 50 adresa e-pošte)
30-dnevno jamstvo povrata novca
Vaš online uspjeh započinje ovdje
Počnite brže prodavati online uz AI
Izgradite svoj brend za nekoliko minuta uz AI alate koji obavljaju teži dio posla za vas. U trenu generirajte online trgovinu s visokim stopama konverzija, optimizirajte je pametnim SEO prijedlozima i stvorite jedinstveni logotip koji odražava vaše poslovanje, sve bez pol' muke.
Budite zapaženi uz ugrađeni marketing i SEO
Pobrinite se da vaša trgovina dosegne prave kupce marketinškim integracijama, uključujući Google Ads i Meta Pixel. Naši ugrađeni SEO alati pomoći će vam da se pojavite tamo gdje je važno.
Tisak na zahtjev - FAQ
Odgovori na najčešće postavljana pitanja o tisku na zahtjev.