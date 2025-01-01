Dropshipping vam omogućuje prodaju proizvoda online bez držanja zaliha. Kada netko naruči nešto u vašoj trgovini, ono se automatski šalje dobavljaču treće strane koji proizvod šalje izravno vašem kupcu.

Tisak na zahtjev je oblik dropshippinga jer ne zahtijeva od prodavatelja da drži zalihe – dobavljač se brine o otpremi i logistici.

Tisak na zahtjev je savršen za sve koji žele prodavati prilagođene proizvode i izgraditi jedinstveni brend. Nema potrebe brinuti se o zalihama ili početnim troškovima. Idealan je za influencere, umjetnike i tvrtke koje žele prodavati robu ili prilagođene proizvode online.