אתר אינטרנט להדפסה לפי דרישה

צור חנות והתחל למכור מוצרים בהתאמה אישית

דלגו על מלאי ולוגיסטיקה של משלוחים. עצבו, מכרו ונהלו את עסק המרצ'נדייז שלכם מלוח בקרה יחיד.

אתר אינטרנט להדפסה לפי דרישה

למה להשיק את חנות המוצרים המותאמת אישית שלך עם Hostinger

השקה תוך דקות

צרו חנות מרצ'נדייז ממותגת לחלוטין תוך דקות בעזרת Hostinger AI Builder ואינטגרציה עם Printful.

אפס עלויות ראשוניות

שלמו רק כשאתם מבצעים מכירה, ושמרו לעצמכם 100% מהרווחים. איננו גובים עמלות עסקה.

למכור כל דבר, החל מחולצות טי ועד פוסטרים

בחרו מתוך מאות מוצרים איכותיים, כל אחד עם בקרת איכות מובנית שתוכלו לסמוך עליה.

מילוי ללא ידיים

Printful מדפיסה, אורזת ושולחת כל הזמנה לכל העולם. אתם אף פעם לא צריכים לגעת בקופסה או להחזיק מלאי יקר.

צור את חנות ההדפסה לפי דרישה שלך ב-3 שלבים פשוטים

בנה את האתר שלך והתחבר ל-Printful

בנו את אתר האינטרנט שלכם עם AI Builder או בחרו תבנית מסחר אלקטרוני שנוצרה על ידי מעצב – ללא צורך בקידוד.
2. צור את המוצרים שלך

העלו את הגרפיקה שלכם ובחרו מתוך יותר מ-400 מוצרים פרימיום, כולל חולצות טי, ספלים וכיסויי טלפון. התאימו אישית את הפרטים, קבעו את המחיר שלכם והתחילו למכור. רוצים לבדוק את זה קודם? הזמינו דוגמית.
3. התחילו למכור

פרינטפול דואגת להדפסה ולמשלוח בכל פעם שאתם מבצעים מכירה, והכל על שם החנות שלכם. אין מלאי, אין טרחה במשלוח ואין עמלות נוספות.
מצא את תוכנית בניית האתרים המושלמת עבורך

השג את הרעיון שלך באינטרנט ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי תוך 30 יום.
ecommerce
מכרו עד ל-600 מוצרים
תזמנו ומכרו שירותים
100+ אמצעי תשלום
0% עמלות תשלום
הדפסה לפי דרישה
ניהול מלאי
ביקורות על מוצרים
הגדרת חוקי משלוח
מוצרים מוצעים
בונה אתרים Business
51.99  ₪חיסכון של 71%
14.99  ₪ /חודש
תהנו מכל זה. ללא עלות נוספת.

דומיין חינמי (ערך 36.99 ₪)
תמיכת לקוחות 24/7
שירות דוא"ל חינם (עד 50 כתובות דוא"ל)
אחריות להחזר כספי תוך 30 יום

ההצלחה המקוונת שלך מתחילה כאן

התחילו למכור באינטרנט מהר יותר בעזרת בינה מלאכותית

בנו את המותג שלכם תוך דקות בעזרת כלי בינה מלאכותית שיעשו את העבודה הקשה בשבילכם. צרו באופן מיידי חנות מקוונת עם אחוזי המרה גבוהים, אופטימיזצו אותה בעזרת הצעות SEO חכמות וצרו לוגו ייחודי המשקף את העסק שלכם, והכל בלי להרים אצבע.
תבלוט בעזרת שיווק וקידום אתרים מובנים

ודאו שהחנות שלכם מגיעה ללקוחות הנכונים בעזרת אינטגרציות שיווקיות, כולל גוגל אדס ומטא פיקסל. כלי ה-SEO המובנים שלנו יעזרו לכם להופיע היכן שחשוב.
צור קמפיינים בדוא"ל בקלות

עם Hostinger Reach, תוכלו לבנות קמפיינים של דוא"ל מקיפים, ולעדכן את המנויים שלכם לגבי החנות שלכם.

תתחילו לבנות, תתחילו למכור

שאלות נפוצות בנושא הדפסה לפי דרישה

מצא תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע להדפסה לפי דרישה.

מהי הדפסה לפי דרישה?

מה עדיף: דרופשיפינג או הדפסה לפי דרישה?

האם הדפסה לפי דרישה עדיין רווחית?

מהו אתר האינטרנט הטוב ביותר להדפסה לפי דרישה?

איך להקים עסק של הדפסה לפי דרישה?

האם צריך רישיון להדפסה לפי דרישה?

האם אתם זקוקים למלאי להדפסה לפי דרישה?

האם אני צריך לשלוח מוצרי POD?