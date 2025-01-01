אתר אינטרנט להדפסה לפי דרישה
צור חנות והתחל למכור מוצרים בהתאמה אישית
דלגו על מלאי ולוגיסטיקה של משלוחים. עצבו, מכרו ונהלו את עסק המרצ'נדייז שלכם מלוח בקרה יחיד.
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
למה להשיק את חנות המוצרים המותאמת אישית שלך עם Hostinger
השקה תוך דקות
צרו חנות מרצ'נדייז ממותגת לחלוטין תוך דקות בעזרת Hostinger AI Builder ואינטגרציה עם Printful.
אפס עלויות ראשוניות
שלמו רק כשאתם מבצעים מכירה, ושמרו לעצמכם 100% מהרווחים. איננו גובים עמלות עסקה.
למכור כל דבר, החל מחולצות טי ועד פוסטרים
בחרו מתוך מאות מוצרים איכותיים, כל אחד עם בקרת איכות מובנית שתוכלו לסמוך עליה.
מילוי ללא ידיים
Printful מדפיסה, אורזת ושולחת כל הזמנה לכל העולם. אתם אף פעם לא צריכים לגעת בקופסה או להחזיק מלאי יקר.
צור את חנות ההדפסה לפי דרישה שלך ב-3 שלבים פשוטים
בנה את האתר שלך והתחבר ל-Printful
בנו את אתר האינטרנט שלכם עם AI Builder או בחרו תבנית מסחר אלקטרוני שנוצרה על ידי מעצב – ללא צורך בקידוד.
2. צור את המוצרים שלך
העלו את הגרפיקה שלכם ובחרו מתוך יותר מ-400 מוצרים פרימיום, כולל חולצות טי, ספלים וכיסויי טלפון. התאימו אישית את הפרטים, קבעו את המחיר שלכם והתחילו למכור. רוצים לבדוק את זה קודם? הזמינו דוגמית.
3. התחילו למכור
פרינטפול דואגת להדפסה ולמשלוח בכל פעם שאתם מבצעים מכירה, והכל על שם החנות שלכם. אין מלאי, אין טרחה במשלוח ואין עמלות נוספות.
מצא את תוכנית בניית האתרים המושלמת עבורך
השג את הרעיון שלך באינטרנט ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי תוך 30 יום.
ecommerce
מכרו עד ל-600 מוצרים
תזמנו ומכרו שירותים
100+ אמצעי תשלום
0% עמלות תשלום
הדפסה לפי דרישה
ניהול מלאי
ביקורות על מוצרים
הגדרת חוקי משלוח
מוצרים מוצעים
בונה אתרים Business
51.99 ₪חיסכון של 71%
14.99 ₪ /חודש
לתקופה של 48 חודשים
+ חודשים בחינם
תנאי תשלום
תהנו מכל זה. ללא עלות נוספת.
דומיין חינמי (ערך 36.99 ₪)
תמיכת לקוחות 24/7
שירות דוא"ל חינם (עד 50 כתובות דוא"ל)
אחריות להחזר כספי תוך 30 יום
ההצלחה המקוונת שלך מתחילה כאן
התחילו למכור באינטרנט מהר יותר בעזרת בינה מלאכותית
בנו את המותג שלכם תוך דקות בעזרת כלי בינה מלאכותית שיעשו את העבודה הקשה בשבילכם. צרו באופן מיידי חנות מקוונת עם אחוזי המרה גבוהים, אופטימיזצו אותה בעזרת הצעות SEO חכמות וצרו לוגו ייחודי המשקף את העסק שלכם, והכל בלי להרים אצבע.
תבלוט בעזרת שיווק וקידום אתרים מובנים
ודאו שהחנות שלכם מגיעה ללקוחות הנכונים בעזרת אינטגרציות שיווקיות, כולל גוגל אדס ומטא פיקסל. כלי ה-SEO המובנים שלנו יעזרו לכם להופיע היכן שחשוב.
שאלות נפוצות בנושא הדפסה לפי דרישה
מצא תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע להדפסה לפי דרישה.