הדפסה לפי דרישה (POD) פירושה שהמוצרים שלכם מיוצרים רק לאחר שמישהו מבצע הזמנה. סנכרון מוצרים בין Printful לבונה האתרים של Hostinger הופך את זה לחלק.

כאשר לקוח מזמין מוצר, Printful מדפיסה ושולחת אותו, מה שחוסך לכם כסף על מלאי, עמלות עסקה ולוגיסטיקה. תהליך זה בין Hostinger ל-Printful הוא אוטומטי לחלוטין, מה שאומר שאתם לא צריכים להרים אצבע.