Mit Dropshipping können Sie Produkte ohne Lagerbestand online verkaufen. Wenn jemand in Ihrem Shop was bestellt, wird die Bestellung automatisch an einen Drittanbieter weitergeleitet, der das Produkt dann direkt an Ihren Kunden versendet.

Print-on-Demand ist eine Form des Dropshippings, da der Verkäufer kein Lager führen muss – der Lieferant übernimmt Versand und Logistik.

Print-on-Demand ist ideal für alle, die individuelle Produkte verkaufen und eine einzigartige Marke aufbauen möchten, ohne sich um Lagerbestände oder Vorabkosten sorgen zu müssen. Perfekt für Influencer, Künstler und Unternehmen, die Merchandising-Artikel oder individuelle Produkte online verkaufen möchten.