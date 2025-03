Onlineshop erstellen

Ein Online-Webshop ist rentabler als ein herkömmlicher Shop. Da Ihr eCommerce-Shop online ist, müssen Sie sich nicht um kostspielige Ausgaben wie Strom, Wasser und Miete für Ihr Ladenlokal kümmern.

Sie sind auch nicht an Ihren geografischen Standort oder feste Öffnungszeiten gebunden, da ein Online-Shop rund um die Uhr geöffnet ist und von allen Ecken der Welt aus erreicht werden kann. Wahrscheinlich brauchen Sie auch nicht so viel Personal, was bedeutet, dass die allgemeinen Betriebskosten niedriger sind.

Wie bei einem traditionellen Geschäft hängt Ihr Gewinn von mehreren Faktoren ab, darunter Ihre Branche, Nische, Produkte oder Dienstleistungen, Preisstrategie und Marketingbudget. In der Regel verdienen kleine bis mittelgroße eCommerce-Websites zwischen einigen hundert und mehreren tausend Euro pro Monat.