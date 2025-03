eCommerce website builder FAQs

Read answers to frequently asked questions about creating an online store.

Co je to e-shop? E-shop neboli online obchod umožňuje zákazníkům nakupovat fyzické produkty a služby přes internet. Uživatelé jednoduše provedou platbu online a nechají si produkty doručit na svou adresu. Online obchod může být cokoliv od malého podniku prodávajícího domácí výrobky na jednoduché webové stránce až po obrovské online tržiště nabízející tisíce produktů. Stále více podnikatelů se rozhoduje vytvořit si e-shop, protože tak mohou prodávat mezinárodně, provozovat obchod nepřetržitě a ušetřit náklady na provoz kamenné prodejny.

Co je to nástroj pro tvorbu e-shopu? Nástroj pro tvorbu e-shopu je komplexní řešení pro zahájení podnikání na internetu. Například nástroj pro tvorbu e-shopu od Hostingeru nabízí webhosting, bezplatnou doménu na první rok, bezplatný e-mail a různé nástroje pro elektronické obchodování a integrované funkce pro rychlé a úspěšné spuštění webu. Budete moci nahrát až 500 produktů, vypočítat daně, nastavit možnosti dopravy a využít nástroje s umělou inteligencí, které vám pomohou s popisy produktů a celkovou marketingovou strategií. Za vším, co potřebujete k úspěšnému startu, je dobrý nápad – náš nástroj AI Online Store Builder zvládne těžkou práci za vás a vytvoří vaši online výlohu za pár vteřin. Pokud ještě nevíte, co chcete prodávat, prohlédněte si náš seznam trendy produktů, které právě teď na internetu letí.

Jak vytvořit e-shop? Existují dva způsoby, jak vytvořit e-shop: můžete použít nástroj pro tvorbu webu s funkcemi pro elektronické obchodování, nebo redakční systém (CMS) typu WordPress. Vytvoření e-shopu pomocí nástroje pro tvorbu webu je jednodušší, protože celý proces probíhá na jedné platformě, od správy zásob až po možnosti platby a dopravy. S naším nástrojem pro tvorbu e-shopu budete moci spustit svůj internetový obchod ve čtyřech jednoduchých krocích: Použijte umělou inteligenci k vygenerování unikátního e-shopu nebo si vyberte designovou šablonu. Upravte si web podle svých představ pomocí editoru s funkcí drag-and-drop a nástrojů s umělou inteligencí. Přidejte produkty spolu s jejich obrázky a popisy. Zveřejněte svůj online obchod. Pro více informací se podívejte na náš návod jak si vytvořit obchod s nástrojem pro tvorbu e-shopů od Hostingeru.

Kolik stojí vytvoření plně funkčního e-shopu? To záleží na zvoleném poskytovateli webhostingu a platformě pro elektronické obchodování. S nástrojem pro tvorbu webu od Hostingeru budete platit pouze za balíček Business, který si můžete pořídit již za 101,99 Kč/měsíc. Tento balíček obsahuje vše, co potřebujete k vytvoření e-shopu: spolehlivý webhosting, bezplatnou vlastní doménu na první rok, bezplatný e-mail, pokročilé nástroje s umělou inteligencí a funkce pro elektronické obchodování.

Jak ziskové je elektronické obchodování? Mít online obchod je výnosnější než provozovat tradiční kamenný obchod. Vzhledem k tomu, že váš e-shop existuje online, nebudete se muset starat o nákladné výdaje, jako jsou elektřina, voda a nájemné za prostory obchodu. Nebudete také omezeni svou geografickou polohou ani otevírací dobou, protože online obchod je otevřený 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a je přístupný ze všech koutů světa. Pravděpodobně nebudete potřebovat ani tolik zaměstnanců, což znamená, že celkové provozní náklady budou nižší. Podobně jako u tradičního podnikání bude váš zisk záviset na mnoha faktorech, včetně vašeho oboru, specializace, produktů nebo služeb, cenové strategie a marketingového rozpočtu. Malé až střední e-shopy obvykle vydělávají od několika stovek do tisíců dolarů měsíčně.

Jak dlouho trvá vytvořit e-shop? S nástrojem pro tvorbu e-shopu od Hostingeru můžete během několika minut vytvořit plně funkční online obchod jednoduše tím, že popíšete svou firmu. Poté bude záležet na tom, jak si chcete obchod přizpůsobit nebo jaký sortiment produktů chcete prodávat. Protože máme všechny potřebné nástroje, které vám tento proces urychlí, můžete začít prodávat ještě ten samý den.

Účtuje si Hostinger provize z prodeje? Ne, Hostinger si neúčtuje žádné provize z prodeje uskutečněného prostřednictvím vašeho obchodu, takže váš zisk bude 100% váš. Díky tomu můžete udržet svou cenovou strategii konkurenceschopnou. V závislosti na zvoleném poskytovateli platební brány vám však mohou být účtovány poplatky za zpracování plateb.

Budu mít při tvorbě e-shopu nějakou podporu? Ano, náš vícejazyčný tým zákaznické podpory je připraven vám nepřetržitě odpovědět na jakékoli dotazy. A co víc, náš nástroj pro tvorbu e-shopu disponuje AI asistentem, který vám pomůže s orientací na platformě nebo zodpoví vaše dotazy ohledně budování online obchodu. Pokud si chcete rozšířit znalosti, podívejte se na naše podrobné články o elektronickém obchodování, rozsáhlou knihovnu tutoriálů nebo Akademii Hostinger.

Je nástroj pro tvorbu e-shopu od Hostingeru optimalizovaný pro SEO? Ano. Ať už si e-shop necháte vygenerovat umělou inteligencí, nebo zvolíte některou z našich šablon, váš online obchod bude přizpůsobený mobilním zařízením, bude se rychle načítat a bude mít optimalizovaný kód. Rychlý a responzivní web je klíčový pro dobrou SEO strategii. Poté použijte náš nástroj AI SEO Assistant, který dokáže automaticky vygenerovat základní mapu webu, provést průzkum klíčových slov, přidat alternativní texty k obrázkům, vygenerovat meta názvy a mnoho dalšího. A nakonec můžete pomocí nástroje AI Writer vytvářet obsah optimalizovaný pro vyhledávače.

Kolik produktů nebo služeb mohu přidat do svého e-shopu? Můžete přidat až 500 produktů, a to od fyzických a digitálních produktů až po služby, rezervace a dary.

Jaké platební možnosti mohu přidat do svého e-shopu? Mohu prodávat v různých měnách? Uživatelé nástroje pro tvorbu webu od Hostingeru si mohou vybrat ze tří hlavních platebních bran: Stripe, PayPal, a dLocal Go. Tyto platební brány podporují přes 20 platebních metod z více než 100 zemí. Upozorňujeme však, že platební metody závisí na vaší zemi, měně a produktech. Co se týče měny, můžete si nastavit pouze jednu, v závislosti na vaší platební bráně. Většina z nich umožňuje prodej v populárních měnách, jako jsou eura, britské libry a americké a kanadské dolary. Než se rozhodnete, určitě si prostudujte dostupné možnosti. Přečtěte si tento článek, kde se dozvíte více o podporovaných měnách pro váš e-shop. Dále zvažte faktory, jako jsou transakční poplatky, doba zpracování plateb a zákonné požadavky. Znalost pravidel pro elektronické obchodování zajistí, že vaše podnikání bude v souladu s místními zákony a předpisy.