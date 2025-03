eCommerce website builder FAQs

Read answers to frequently asked questions about creating an online store.

Mi az az e-kereskedelmi oldal? Egy e-kereskedelmi webhely, másnéven webáruház használatával a vásárlók az interneten vásárolhatnak meg termékeket és szolgáltatásokat. A felhasználók online fizetnek, a termékeket pedig kiszállítják nekik. Egy webáruház éppúgy lehet egy kézműves termékeket árusító, kis kirakattal rendelkező kisvállalkozás, mint egy termékek ezreit kínáló, hatalmas online piactér. Egyre több vállalkozó dönt úgy, hogy webáruházat nyit, mivel így külföldön is értékesíthet, nonstop nyitva tarthat és megspórolhatja egy hagyományos bolt fenntartásának költségeit.

Mi az az eCommerce weboldalkészítő? Egy eCommerce avagy webáruház-készítő egy teljes körű megoldás online vállalkozása elindításához. A Hostinger eCommerce weboldalkészítő például tartalmaz webtárhelyet, ingyenes egyedi domainnevet az első évre, ingyenes e-mailt és többféle e-kereskedelmi eszközt, valamint beépített funkciókat a gyors és sikeres indításhoz. Feltölthet akár 500 terméket, kiszámíthatja az adókat, beállíthat szállítási módokat és használhatja az AI eszközöket, hogy segítsenek a termékleírásokban, sőt, akár a teljes marketingstratégiában. Tulajdonképpen minden, amire a sikeres kezdéshez szüksége van, nem más mint egy ötlet, mivel az AI webáruház-készítőnk elvégzi Önnek a munka oroszlánrészét, és pár másodperc alatt elkészíti az online kirakatot. Ha még nem tudja, mit adna el, vessen egy pillantást az aktuális népszerű termékeket tartalmazó listánkra.

Hogyan lehet e-kereskedelmi webhelyet létrehozni? Két módja van a webáruházak elkészítésének: használhat egy e-kereskedelmi funkciókkal rendelkező weboldalkészítőt vagy egy tartalomkezelő rendszert (CMS), amilyen például a WordPress. Webáruházat weboldalkészítővel csinálni egyszerűbb, mert az egész folyamat egy felületen zajlik, a készletkezeléstől a fizetésen át a szállítási módokig. A mi eCommerce weboldalkészítőnkkel webáruházát négy egyszerű lépésben létrehozhatja: Készítsen egy egyedi webáruházat az AI segítségével, vagy válasszon egy tervező által készített sablont. Szabja testre a webhelyet kedve szerint a fogd és vidd szerkesztővel és az AI eszközökkel. Adjon hozzá termékeket képekkel és leírásokkal. Publikálja webáruházát. Bővebb információért nézze meg oktatóanyagunkat, amely arról szól, hogyan építhet webáruházat a Hostinger eCommerce weboldalkészítővel.

Mennyibe kerül egy jól működő webáruház elkészítése? Ez a tárhelyszolgáltatójától és az e-kereskedelmi felülettől függ. A Hostiger weboldalkészítője esetén csak a Business weboldalkészítő csomagért kell fizetnie, amely már 1 609 Ft/hó áron elérhető. Ez a csomag mindent tartalmaz, amihez egy webáruház létrehozásához szüksége van: megbízható webtárhelyet, ingyenes egyéni domainnevet az első évre, ingyenes e-mailt, fejlett AI eszközöket és e-kereskedelmi funkciókat.

Mennyire nyereséges az e-kereskedelem? Egy webáruház nyereségesebb egy hagyományos boltnál. Mivel webáruháza online létezik, nem kell olyan drága költségek miatt aggódnia mint a rezsi vagy a bérleti díj. Ezen kívül nem korlátozza még sem a bolt elhelyezkedése, sem sem a nyitvatartási idő, mivel egy webáruház nonstop nyitva van és a világ bármely pontjáról elérhető. Nagy valószínűséggel sok alkalmazottra sem lesz szüksége, ezért az általános működési költségei alacsonyabbak lesznek. Nyeresége a hagyományos boltokéhoz hasonlóan több tényezőtől is függ majd, beleértve az ágazatot, a szegmenst, termékeket vagy szolgáltatásokat, árazást és a marketingre fordított összeget. Egy kicsi vagy közepes e-kereskedelmi webhely általában havonta párszáz vagy párezer dollárt hoz.

Mennyi időbe telik egy webáruház létrehozása? A Hostinger AI eCommerce weboldalkészítő segítségével pár perc alatt létrehozhat egy működő webáruházat csupán annyival, hogy leírást készít vállalkozásáról. A hátralevő idő mértéke attól függ, mennyire szeretné személyre szabni áruházát vagy termékkínálatát. Mivel e folyamat gyorsításához minden eszközzel rendelkezünk, már akár aznap elkezdheti az eladást.

Von le jutalékot a Hostinger webáruház-készítője? Nem, a Hostinger nem számít fel tranzakciós díjat a webáruházán történő eladások után, így a nyeresége 100%-ban az Öné, és ezáltal árazását versenyképessé teheti. A választott fizetési átjárótól függően azonban a fizetés lebonyolításának lehetnek költségei.

Kapok támogatást a webáruházam létrehozásához? Igen. Több nyelven beszélő Ügyfélsiker-csapatunk nonstop rendelkezésére áll, hogy megválaszolja felmerülő kérdéseit. Sőt, az eCommerce weboldalkészítőnk AI Assisztenst is tartalmat, amely segít Önnek a felületen való navigációban vagy meg is válaszolja webáruház készítésével kapcsolatos kérdéseit. Tudásának bővítéséhez használja átfogó cikkeinket az e-kereskedelemről, oktatóanyagaink tárházát vagy a Hostinger Akadémiát.

SEO-barát a Hostinger eCommerce weboldalkészítője? Igen. Akár az AI hozza létre e-kereskedelmi oldalát, akár egy tervező által készített sablont választ ehhez, webáruháza alapértelmezetten mobilbarát lesz, gyorsan betölt és optimalizált kóddal rendelkezik. A SEO szempontjából kulcsfontosságú, hogy egy webhely gyors és reszponzív legyen. Majd forduljon AI SEO Asszisztensünkhöz, amely automatikusan létrehozza Önnek az alapértelmezett oldaltérképet, kulcsszavakat keres, képleírást (alternatív szöveget) készít, létrehozza a meta címeket és sok mást. Végül pedig hozzon létre SEO-barát tartalmat AI Szövegírónkkal.

Hány terméket vagy szolgáltatást adhatok hozzá a webáruházamhoz? Legfeljebb 500 terméket adhat hozzá. Ezek a fizikai és digitális termékektől a szolgáltatásokig, időpontokig és adományokig bármik lehetnek.

Milyen fizetési módokat használhatok a webáruházamban? Értékesíthetek többféle pénznemben? A Hostinger weboldalkészítő ügyfelei a három nagy fizetési átjáró – Stripe, PayPal és dLocal Go – közül választhatnak. Ezek több mint 100 ország bő 20 fizetési módját támogatják. Ne feledje azonban, hogy a fizetési módok az Ön országától, pénznemétől és termékeitől függenek. Ami a pénznemet illeti, csak egyet állíthat be, amely a fizetési átjárójától függ. A legtöbb lehetővé teszi a népszerű pénznemekben (pl. EUR, GBP, USD és CAD) való értékesítést. Nézzen utána a különböző opcióknak, mielőtt meghozza a döntést. Olvassa el ezt a cikket, hogy többet tudjon meg a webáruházához használható pénznemekről. Emellett gondoljon az olyan tényezőkre mint a tranzakciós díjak, fizetési folyamat időtartama és a jogi követelmények. Ha ismeri az e-kereskedelmi fizetésekkel kapcsolatos szabályokat, akkor biztosíthatja, hogy vállalkozása megfeleljen a helyi jogszabályoknak.