Node.js webes alkalmazás telepítése

Node.js webes alkalmazás telepítése

React, Next.js, Vite és más webalkalmazások telepítése percek alatt. Ön kódol, mi futtatjuk. Gyors telepítés – váratlan számlák és DevOps nélkül.

Ingyenes domain 1 évre Ingyenes üzleti e-mail 1 évig Ingyenes felügyelt SSL-ek
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Több mint 1 millió fejlesztő szolgálatában világszerte

Csak a lényeg, felesleg nélkül

Megfizethető

A legjobb ár-érték arány a piacon. Egyetlen havi díj - nincsenek meglepetések.

Teljes körű felügyelet

Ön kódolja, mi online tároljuk. A szerverek és a biztonság letudva.

Beépített teljesítmény

A Hostinger CDN, a webalkalmazás-szintű tűzfal és a DDoS elleni védelem a szolgáltatás része.

A kód mindenek előtt

Közvetlenül az integrált fejlesztői környezetből telepíthet – legyen az VS Code, Cursor, Claude vagy bármilyen AI-asszisztens.

Erős beépített ökoszisztéma

Ingyenes domain és üzleti e-mail 1 évig, ingyenes felügyelt SSL-ekkel.

Használja a saját eszközeit

A React, Next.js, Vite, Vue.js és más platformokkal is használható. Nincsenek kötöttségek, úgy fejleszt, ahogy Önnek a legjobb.

Illessze be a kódot – a többit mi intézzük

1. Projekt összekapcsolása

Csatlakoztassa a GitHubot, töltsön fel ZIP-fájlt vagy telepítsen az AI kódsegédből

A keretrendszer felismerése automatikus, a build parancsok teljesülnek, és máris készen áll az indulásra.

2. Azonnali telepítés

Indítsa el saját Node.js webes alkalmazását másodpercek alatt

Szerverek, biztonság és növelhetőség; mindenről gondoskodunk.

3. Kezelés és skálázás

Tartsa kézben az irányítást, és növekedjen magabiztosan

Teljesítményfigyelés, domain-leképezés és automatikus újratelepítés.

Telepítsen közvetlenül az integrált fejlesztői környezetből. Nincs szükség irányítópultra

Az ügynöki telepítés összekapcsolja az integrált fejlesztői környezetet a Hostinger felügyelt infrastruktúrájával, így lehetővé válnak a gyors, kódalapú alkalmazástelepítések – közvetlenül a szerkesztőből vagy a GitHubon keresztül a verziókövetés és a csapatmunka érdekében.

Node.js webes alkalmazásokat, illetve PHP vagy WordPress projekteket indíthat anélkül, hogy elhagyná a kódolási folyamatot.

Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet vagy CDN-t, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink és CDN-jeink a világ minden táján megtalálhatók: Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában egyaránt.

Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Egyetlen havi díj, rejtett költségek nélkül

Vágjon bele maximális bizalommal. 30 napos pénzvisszafizetési garanciánknak köszönhetően kockázatmentesen próbálhatja ki.

GYIK

Milyen keretrendszerek támogatottak?

Miben különbözik ez a VPS tárhelytől?

Van bármilyen forgalmi korlátozás vagy túllépési díj?

Telepíthetek privát GitHub-adattárakat?

Van ingyenes migrációs támogatás?