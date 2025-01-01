Node.js webes alkalmazás telepítése

Az ügynöki telepítés összekapcsolja az integrált fejlesztői környezetet a Hostinger felügyelt infrastruktúrájával, így lehetővé válnak a gyors, kódalapú alkalmazástelepítések – közvetlenül a szerkesztőből vagy a GitHubon keresztül a verziókövetés és a csapatmunka érdekében.

Node.js webes alkalmazásokat, illetve PHP vagy WordPress projekteket indíthat anélkül, hogy elhagyná a kódolási folyamatot.