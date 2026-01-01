৳279.00/মাস থেকে শুরু - কোনও অতিরিক্ত ফি নেই

আপনার Node.js ওয়েব অ্যাপ স্থাপন করুন

React, Next.js, Vite এবং অন্যান্য ওয়েব অ্যাপগুলো কয়েক মিনিটের মধ্যে শিপিং করুন। আপনি কোডিং করুন, আমরা সেটি রান করব। দ্রুতগতিতে স্থাপন, কোনও লুকানো চার্জ নেই, কোনও DevOps নেই।

১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন ১ বছরের জন্য বিনামূল্যে বিজনেস ইমেইল বিনামূল্যে ম্যানেজড SSL
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
আপনার Node.js ওয়েব অ্যাপ স্থাপন করুন

বিশ্বব্যাপী ১ মিলিয়নের বেশি ডেভলপারকে শক্তিশালী করেছে

সব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। কোনও বাজে জিনিস নেই

সাশ্রয়ী মূল্যে

মার্কেটের সেরা মূল্যে। এক মাসিক মূল্য - এছাড়া কোনও চার্জ নেই।

সম্পূর্ণরূপে ম্যানেজ করা

আপনি কোডিং করবেন, আমরা সেটা অনলাইনে রাখব। সার্ভার ও নিরাপত্তা — হ্যান্ডেল করা হয়।

বিল্ট-ইন পারফরম্যান্স

Hostinger CDN, WAF ও DDoS সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত।

কোড-ফার্স্ট

IDE - VS কোড, Cursor, Claude বা অন্য যেকোনো এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে সরাসরি স্থাপন করুন।

শক্তিশালী ইকোসিস্টেম বিল্ট-ইন

১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন ও বিজনেস ইমেইল এবং সাথে থাকছে বিনামূল্যে ম্যানেজড SSL।

আপনার স্ট্যাকের সাথে কাজ করে

React, Next.js, Vite, Vue.js এবং অন্যান্যদের সাথে কাজ করে। কোনও লক-ইন নেই। আপনার নিজের মতো করে তৈরি করুন।

আপনার কোডটি পুশ করুন। আমরা এখান থেকে বাকিটা দেখব

১. আপনার প্রোজেক্টটি সংযুক্ত করুন

GitHub সংযুক্ত করুন, ZIP আপলোড করুন বা এআই কোডিং অ্যাসিস্ট্যান্টের কাছ থেকে স্থাপন করুন

আপনার ফ্রেমওয়ার্ক স্বয়ংক্রিয়ভাবে সনাক্ত করা হয়েছে, বিল্ডের কমান্ডগুলো হ্যান্ডেল করা হয়েছে আর আপনি পাঠানোর জন্য প্রস্তুত।

১. আপনার প্রোজেক্টটি সংযুক্ত করুন

২. তাৎক্ষণিকভাবে স্থাপন করুন

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আপনার Node.js ওয়েব অ্যাপ লঞ্চ করুন

সার্ভার, নিরাপত্তা ও স্কেলিং — সবকিছু কভার করা হয়।

২. তাৎক্ষণিকভাবে স্থাপন করুন

৩. ম্যানেজ করুন এবং স্কেল করুন

আত্মবিশ্বাসের সাথে নিয়ন্ত্রণে থাকুন এবং স্কেল করুন

স্বয়ংক্রিয়ভাবে পারফরম্যান্স মনিটর করুন, ডোমেইন ম্যাপিং করুন এবং পুনরায় স্থাপন করুন।

৩. ম্যানেজ করুন এবং স্কেল করুন
নতুন

সরাসরি IDE থেকে স্থাপন করুন। কোনও ড্যাশবোর্ডের প্রয়োজন নেই

এজেন্টিক ডিপ্লয়মেন্ট আপনার IDE-কে Hostinger-এর ম্যানেজড পরিকাঠামোর সাথে সংযুক্ত করে, যা দ্রুতগতির, কোড-ফার্স্ট অ্যাপ ডিপ্লয়মেন্ট সক্রিয় করে — সংস্করণ নিয়ন্ত্রণ ও টিমের সহযোগিতার জন্য সরাসরি আপনার এডিটর থেকে অথবা GitHub-এর মাধ্যমে।

আপনার কোডিং ফ্লো না ছেড়েই Node.js ওয়েব অ্যাপ, PHP বা WordPress প্রোজেক্ট লঞ্চ করে।

প্রস্তাবিত সার্ভার লোকেশন:

চেক করা হচ্ছে...

লোকাল ডিপ্লয়মেন্ট। বিশ্ব এখন হাতের মুঠোয়

লোডিংয়ের গতি বাড়ানোর জন্য আপনার অডিয়েন্সদের নিকটবর্তী কোনও সার্ভার লোকেশন বা CDN নির্বাচন করুন। সারা বিশ্বে আমাদের ডাটা সেন্টার ও CDN রয়েছে: উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া।

লোকাল ডিপ্লয়মেন্ট। বিশ্ব এখন হাতের মুঠোয়

এক মাসের মূল্য, লুকানো কোনও ফি নেই

সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে শুরু করুন। আমাদের ৩০-দিনের মানি ব্যাক গ্যারান্টি মানে এটি ঝুঁকিমুক্ত।
Business
গ্রোথ-এর জন্য আরও টুলস এবং পাওয়ার
৳  279.00 /মাস
৳13,392.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳52,752.00)। ৳889.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
50টি পর্যন্ত ওয়েবসাইট তৈরি করুন
টি Node.js ওয়েব অ্যাপ
বিশ্বের দ্রুততম 50 GB NVMe স্টোরেজ
প্রতিটি ওয়েবসাইটের জন্য 5টি মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি

Business বেনিফিট:

যেকোনো ডেটা হারানো এড়াতে দৈনিক এবং অন-ডিমান্ড ব্যাকআপ
AI দিয়ে একটি ই-কমার্স সাইট তৈরি করুন
WordPress-এর জন্য AI এজেন্ট
AI দিয়ে কয়েক মিনিটে রেডি-টু-গো WordPress সাইট তৈরি করুন
ফ্রি CDN সহ সর্বোচ্চ ওয়েবসাইট স্পিড উপভোগ করুন
WordPress Multisite দিয়ে সাইটগুলো আরও সহজে পরিচালনা করুন
Cloud Startup
ক্লাউড হোস্টিংয়ের সাথে আপনার ওয়েবসাইটের জন্য 20X বেশি পাওয়ার
৳  759.00 /মাস
৳36,432.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳111,792.00)। ৳2,189.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
100টি পর্যন্ত ওয়েবসাইট তৈরি করুন
১০টি Node.js ওয়েব অ্যাপ
নতুন
বিশ্বের দ্রুততম 100 GB NVMe স্টোরেজ
প্রতিটি ওয়েবসাইটের জন্য 10টি মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি

Business-এ যা আছে, তার সব এবং আরও:

24/7 প্রায়োরিটি এক্সপার্ট সাপোর্ট উপভোগ করুন
এক সপ্তাহ/মাস ধরে পাওয়ার বুস্ট দিয়ে পিক ট্র্যাফিক সামলান
একটি ডেডিকেটেড আইপি ঠিকানার মাধ্যমে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ এবং স্থিতিশীলতা পান
ব্যস্ত সাইটের জন্য 100 PHP ওয়ার্কার
আপনার ফাইল স্কেল করার জন্য 2M ইনোড
স্মুথ সাইট পারফরম্যান্সের জন্য 4 GB RAM
সব ফিচার দেখুন

প্রদর্শিত মূল্যটি হলো মাসিক রেট (ট্যাক্স ছাড়া)। চেকআউটে প্ল্যানের জন্য যে মোট মূল্য অগ্রিম দিতে হবে, তা হলো মাসিক রেট এবং আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যার গুনফল, সাথে যেকোনো প্রযোজ্য ট্যাক্স।

সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলি

কোন ফ্রেমওয়ার্কগুলো সাপোর্ট করা হয়?

এটি VPS হোস্টিং থেকে কীভাবে আলাদা?

ট্রাফিকের ক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতা বা অতিরিক্ত বয়সের জন্য ফি আছে কি?

আমি কি ব্যক্তিগত GitHub রিপোজিটোরি স্থাপন করতে পারি?

ফ্রি মাইগ্রেশন সাপোর্ট আছে কি?

