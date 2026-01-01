হোস্টিং
আপনার WordPress ওয়েবসাইটটি সহজেই ম্যানেজ করুন
দ্রুত, নিরাপদ ও চালানো সহজ - কোনও প্রযুক্তিগত সেটআপের দরকার নেই। এআই টুল ব্যবহার করুন, ২৪/৭ বিশেষজ্ঞদের সহায়তা পান এবং গতির জন্য তৈরি অবকাঠামো হোস্ট করুন।
WordPress-এর জন্য ম্যানেজড হোস্টিংয়ের প্ল্যানগুলো ঘুরে দেখুন
+3 মাসিক বিনামূল্যে
WordPress ম্যানেজ করার সময় এআই ব্যবহার করে সময় বাঁচান
এআই ওয়েবসাইট বিল্ডার
কয়েক মিনিটের মধ্যে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করে ফেলুন - এআই ৫০+ ভাষায় লেআউট, পেজ ও SEO-রেডি কনটেন্ট তৈরি করে। মুহূর্তের মধ্যে ব্লগ, বিজনেস সাইট বা WooCommerce স্টোর লঞ্চ করুন
এআই ওয়েবসাইটের ট্রাবলশ্যুটার/প্রযুক্তিগত সমস্যা সমাধানকারী
স্বয়ংক্রিয় ত্রুটি সনাক্তকরণ ও সমাধানের মাধ্যমে ডাউনটাইম কমিয়ে আনুন - আপনার পক্ষ থেকে প্রযুক্তিগত ইনপুট ছাড়াই এআই কয়েক মিনিটের মধ্যে ৭০% সমস্যার সমাধান করে।
এআই ওয়েবসাইট অপটিমাইজার
সাইটের পারফরম্যান্স ২০% বৃদ্ধি করুন - AI LiteSpeed অপটিমাইজেশন প্রয়োগ করে এবং ধীরগতির কুয়্যেরি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সনাক্ত করে, যা আপনার ওয়েবসাইটকে আরও দ্রুতগতির ও নির্ভরযোগ্য বানায়।
এক ক্লিকেই আপনার সাইটকে এআই ইমেইল মার্কেটিং টুলের সাথে সংযুক্ত করুন
তড়িৎগতির পারফরম্যান্স ও নির্ভরযোগ্য আপটাইম
আরও দ্রুত লোডিং
কোনও ডাউনটাইম নেই, কোনও ভিজিটর হারিয়ে যাবেনা
উপরের দিকে র্যাঙ্কিং ও এআই ভিজিবিলিটি
আরও বেশি কনভার্সন
২৪/৭ WordPress-এর বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সহায়তা
সর্বোচ্চ ওয়েবসাইট সুরক্ষা
স্বয়ংক্রিয় ম্যালওয়্যার অপসারণ
আপনার ওয়েবসাইট পরিষ্কার ও সুরক্ষিত রাখুন — আমরা ক্রমাগত হুমকিগুলো স্ক্যান করি এবং ক্ষতিকারক ফাইলগুলো ক্ষতি করার আগেই সরিয়ে ফেলি।
উন্নত ফায়ারওয়্যাল সুরক্ষা
আপনার ওয়েবসাইটকে আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখুন — আমাদের ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ফায়ারওয়্যাল (WAF) হুমকিগুলোকে আপনার সাইটে পৌঁছানোর আগেই ব্লক করে।
DDoS মিটিগেশন
আপনার ওয়েবসাইটটি যাতে অনলাইনে থাকে সেটা নিশ্চিত করুন — আপনার সাইটে বড় ধরনের আক্রমণ বন্ধ করতে আমরা ক্ষতিকারক ট্র্যাফিক ফিল্টার করে থাকি।
নিরাপত্তা সম্পূর্ণরূপে ম্যানেজ করা
আপনার ওয়েবসাইট সুরক্ষিত থাকে — আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে থেকে সকল নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনা করি, তাই আপনাকে ম্যানুয়ালি কিছু হ্যান্ডেল করতে হবে না।
আপনার WordPress সাইট, ম্যানেজ করা
পাব্লিশ করার আগে নিরাপদে পরীক্ষা করুন
কোনোকিছু না করেই নিরাপদে থাকুন
কখনও আপনার ডাটা হারাবেন না
প্রো ডেভেলপার টুল ব্যবহার করে আরও দ্রুত তৈরি করুন
এআই ইমেইল মার্কেটিং-এর মাধ্যমে WordPress ভিজিটরদেরকে কাস্টমারে রূপান্তর করুন
কয়েক মিনিটের মধ্যেই WordPress থেকে ইনবক্সে
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দ্বারা তৈরি ক্যাম্পেইন
সর্বদা ব্র্যান্ড-ভিত্তিক
রিয়েল টাইমে পারফরম্যান্স ট্র্যাক করুন
আপনার প্ল্যানের সাথে বিনামূল্যে যা পাবেন
দ্রুত, বিনামূল্যে, সীমাহীন মাইগ্রেশন
- লাইভ সাইটের প্রাপ্যতার উপর কোন প্রভাব পড়বে না
- ৫ মিনিটেরও কম সময়ে ৮৫% মাইগ্রেশন সম্পন্ন হয়েছে
- প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ সহায়তা পাওয়া যাবে
বিশ্বব্যাপী 4+ মিলিয়ন ওয়েবসাইট মালিকদের বিশ্বস্ত
WordPress হোস্টিংয়ের জন্য Hostinger একটি অসাধারণ অপশন। এটি দ্রুত, নির্ভরযোগ্য এবং তাদের সাপোর্ট টিম দুর্দান্ত ভালো।
