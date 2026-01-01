বিনামূল্যের ডোমেইন নাম
আপনার পছন্দসই নামটি লিখুন এবং একটি বিনামূল্যে ওয়েবসাইট ডোমেইন নাম পেতে ১২ মাসের ওয়েব হোস্টিংয়ের জন্য সাইন আপ করুন।
প্রতিটি যোগ্য ডোমেনের সাথে একটি বিনামূল্যে গোপনীয়তা সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে
বিনামূল্যের ডোমেইন দিয়ে আপনার যাত্রা শুরু করুন
প্রথম বছরের জন্য বিনামূল্যে ডোমেইন নাম নিবন্ধন আমাদের বার্ষিক প্রিমিয়াম এবং ব্যবসায়িক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। আজই আপনার ডোমেইন নাম দাবি করুন।
প্রিমিয়াম বৈশিষ্ট্য উপভোগ করুন
একটি শক্তিশালী অনলাইন উপস্থিতির দুটি মৌলিক বিষয় হল একটি দুর্দান্ত ডোমেইন নাম এবং দ্রুত ওয়েব হোস্টিং। আপনার প্রয়োজনীয় সমস্ত সরঞ্জাম পেতে হোস্টিংগারের সাথে নিবন্ধন করুন।
নিখুঁত ডোমেইনগুলি পান
আমাদের বিনামূল্যের ডোমেইন নামগুলিতে সবচেয়ে জনপ্রিয় ডোমেইন নাম এক্সটেনশনগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আপনার ওয়েবসাইটের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ডোমেইনটি বেছে নিন এবং আজই আপনার অনলাইন যাত্রা শুরু করুন।
একটি ওয়েব হোস্টিং পরিকল্পনা নির্বাচন করুন
একটি ওয়েব হোস্টিং পরিকল্পনা বেছে নিন এবং আপনার ওয়েবসাইটের জন্য একটি বিনামূল্যের ডোমেইন নাম পান।
80% ছাড়
Premium
শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু
৳ 179.00 /মাস
৳8,592.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳42,672.00)। ৳619.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
3টি পর্যন্ত ওয়েবসাইট তৈরি করুন
কোনও Node.js ওয়েব অ্যাপ নেই
আপনার ফাইলের জন্য 20 GB স্টোরেজ (SSD)
প্রতিটি ওয়েবসাইটের জন্য 2টি মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি
Premium বেনিফিট:
1 বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ফ্রি SSL দিয়ে প্রতিটি সাইট সুরক্ষিত রাখুন
সহজে ডেটা রিকভারির জন্য সাপ্তাহিক অটো ব্যাকআপ
আপনার জন্য রক্ষণাবেক্ষণ করা WordPress সাইট উপভোগ করুন
কোনও ডাউনটাইম ছাড়াই বিনামূল্যে আপনার সাইট মাইগ্রেট করুন
1 বছরের জন্য বিনামূল্যে ইমেইল মার্কেটিং
AI Website Builder দিয়ে কয়েক মিনিটে সাইট তৈরি করুন
সবচেয়ে জনপ্রিয়
75% ছাড়
Business
গ্রোথ-এর জন্য আরও টুলস এবং পাওয়ার
৳ 279.00 /মাস
৳13,392.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳52,752.00)। ৳889.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
50টি পর্যন্ত ওয়েবসাইট তৈরি করুন
৫টি Node.js ওয়েব অ্যাপনতুন
বিশ্বের দ্রুততম 50 GB NVMe স্টোরেজ
প্রতিটি ওয়েবসাইটের জন্য 5টি মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি
Premium-এ যা আছে, তার সব এবং আরও:
যেকোনো ডেটা হারানো এড়াতে দৈনিক এবং অন-ডিমান্ড ব্যাকআপ
AI দিয়ে একটি ই-কমার্স সাইট তৈরি করুন
WordPress-এর জন্য AI এজেন্টফ্রি
AI দিয়ে কয়েক মিনিটে রেডি-টু-গো WordPress সাইট তৈরি করুন
ফ্রি CDN সহ সর্বোচ্চ ওয়েবসাইট স্পিড উপভোগ করুন
WordPress Multisite দিয়ে সাইটগুলো আরও সহজে পরিচালনা করুন
২৪/৭ বিশেষজ্ঞ সহায়তা
আমাদের বিশেষজ্ঞদের দল দিনের যেকোনো সময় আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। আপনার বিনামূল্যের ওয়েবসাইট ডোমেন সেট আপ করা, ডোমেন-ভিত্তিক ইমেল অ্যাকাউন্ট তৈরি করা, অথবা সাধারণভাবে ওয়েব হোস্টিং সম্পর্কে, আমরা আপনাকে যেকোনো সমস্যায় সাহায্য করব।
নির্ভরযোগ্য ওয়েব হোস্টিং
আমাদের ওয়েব হোস্টিং পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে বিনামূল্যে ডোমেইন নিবন্ধন, ওয়েবসাইট নির্মাতা, নিয়মিত ব্যাকআপ, সীমাহীন ব্যান্ডউইথ এবং 99.9% আপটাইম গ্যারান্টি। এইভাবে, আপনি আপনার ওয়েবসাইট তৈরি বা আপনার অনলাইন ব্যবসা বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করতে পারেন।
বিনামূল্যে ব্যবসায়িক ইমেল
আপনার ইমেল ঠিকানায় আপনার ব্যবসার নাম ব্যবহার করে আপনার অনলাইন উপস্থিতি বৃদ্ধি করুন। বিনামূল্যে ডোমেইন নিবন্ধন সম্পন্ন করুন এবং আপনার ব্যবসার জন্য একটি কাস্টম ইমেল অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে এটি ব্যবহার করুন।
ফ্রি ডোমেইন সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
আমাদের বিনামূল্যের ডোমেইন সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজুন।