AI-বিজনেস ইমেইল দিয়ে দৈনিক ১ ঘন্টা সাশ্রয় করুন

প্রফেশনাল, ব্র্যান্ডেড বিজনেস ইমেইল দিয়ে বিশ্বাস তৈরি করুন
AI-চালিত একটি আধুনিক ওয়েব অ্যাপ দিয়ে আরও স্মার্টলি কাজ করুন
ব্যক্তিগত, সুরক্ষিত এবং সবসময় অনলাইন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
স্টার্টার বিজনেস ইমেল
৳  49.00 /মাস
মেইলবক্স প্রতি দাম। 12-মাস মেয়াদের জন্য। 12-মাস মেয়াদের জন্য ৳139.00/মাস-এ রিনিউ হয়।
টি মেইলবক্স অন্তর্ভুক্ত
প্রতি মেইলবক্সে 10 GB স্টোরেজ
10টি ফরোয়ার্ডিং রুল
10টি ইমেইল অ্যালিয়াস
প্রত্যেক মেইলবক্সে 1 000 টি ইমেইল/দিন
যেকোনো সময় অতিরিক্ত স্টোরেজ পান
75% ছাড়
Premium বিজনেস ইমেইল ডিল
৳  103.20 /মাস
মেইলবক্স প্রতি দাম। 12-মাস মেয়াদের জন্য। 12-মাস মেয়াদের জন্য ৳279.00/মাস-এ রিনিউ হয়।
4টির দামে টি মেইলবক্স
প্রতি মেইলবক্সে 50 GB স্টোরেজ
50টি ফরোয়ার্ডিং রুল
30টি ইমেইল অ্যালিয়াস
প্রত্যেক মেইলবক্সে 3 000 টি ইমেইল/দিন
যেকোনো সময় অতিরিক্ত স্টোরেজ পান

সুবিধাসমূহ:

1 বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
AI মেইলবক্স সহকারী - কোডী
শক্তিশালী এআই-চালিত ইমেল অনুসন্ধান
স্মার্ট এআই-চালিত ইমেল উত্তর
এআই-চালিত তাৎক্ষণিক ইমেল সারাংশ
অনুপ্রেরণা পেলেই AI লেখা
স্প্যাম, ভাইরাস, ফিশিং থেকে সুরক্ষা
যেকোনো অ্যাপ বা ডিভাইস থেকে ইমেইলে অ্যাক্সেস করুন
অডিট লগের মাধ্যমে মেইলবক্সের সকল কার্যকলাপ ট্র্যাক করুন
এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশনের মাধ্যমে ডাটা নিরাপদ রাখুন
সহজেই আপনার ইমেইলগুলো মাইগ্রেট করুন
যখন আপনি দূরে থাকবেন তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাঠানোর জন্য উত্তর সেট করুন
অন্য যেকোনো ইমেইল অ্যাড্রেসে ইমেইল ফরোয়ার্ড করুন
ভুলভাবে টাইপ করা ঠিকানায় পাঠানো ইমেইলগুলো ধরুন
দ্রুতগতির, পরিষ্কার ও সহজেই ব্যবহারযোগ্য ওয়েবমেইল
গতি এবং সহজ ব্যবহারের জন্য তৈরি AI টুলস

AI পার্সোনালাইজেশন দিয়ে, আপনি রুল এবং প্রেফারেন্স সেট করতে পারেন, লেখার টোন এবং রিপ্লাই স্টাইল থেকে শুরু করে এটি কী তথ্য মনে রাখবে তা পর্যন্ত।

AI ইমেইল রাইটিং, রিপ্লাই এবং সামারি দিয়ে সময় বাঁচান

AI সামারি দিয়ে ইমেল চেক করা অনায়াস করুন, যা আপনাকে দ্রুত জানিয়ে দেয় কী জানা প্রয়োজন।


আমাদের AI অ্যাসিস্ট্যান্ট আপনার হয়ে ইমেইল লেখে – আপনার টোন, আপনার ভয়েস এবং আপনার স্টাইলে; যা আগের মেসেজ এবং আপনার সেট করা যেকোনো AI পার্সোনালাইজেশনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। আর AI স্মার্ট রিপ্লাই আগের মেসেজ এবং আপনার টোন অব ভয়েস অনুযায়ী রেসপন্স তৈরি করে আপনার রিপ্লাই টাইম অর্ধেক কমিয়ে দেয়।

যেভাবে কথা বলেন সেভাবেই সার্চ করুন

সেই একটি ইমেইল খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত যা মনে হচ্ছে হারিয়ে গেছে? স্মার্ট সার্চ আপনার ইনবক্স থেকে তাৎক্ষণিক উত্তর দেয়।
AI ইমেইল অ্যাসিস্ট্যান্ট সহ স্মার্ট ইনবক্স

স্মার্ট ইনবক্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইমেলগুলো সাজায়—প্রায়োরিটি কন্ট্যাক্ট, জরুরি রিপ্লাই এবং গুরুত্বপূর্ণ আপডেট হাইলাইট করে।

Kodee-র জন্য রুল সেট করুন যাতে নির্দিষ্ট ইমেল টপিকে কাস্টম রিপ্লাই দিয়ে অটোমেটিক রেসপন্স করা যায়। অথবা, কোনো ম্যানুয়াল ইনপুট ছাড়াই সেন্ডার অনুযায়ী ইনকামিং মেসেজগুলো ডেডিকেটেড ফোল্ডারে সাজান।

প্রশ্ন করুন, ইমেল সার্চ করুন, থ্রেড সামারাইজ করুন, ডিটেইলস খুঁজুন বা এমনকি রিপ্লাই ড্রাফট করুন – সবকিছু আপনার AI ইমেইল অ্যাসিস্ট্যান্টের সাথে সাধারণ চ্যাটের মাধ্যমে।

AI ইমেইল অ্যাসিস্ট্যান্ট সহ স্মার্ট ইনবক্স

আপনার ব্যবসায় আত্মবিশ্বাস তৈরি করুন

সবকিছু আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখবে এমন নির্বিঘ্ন টুলস ব্যবহার করে আপনার ব্র্যান্ডকে আরও পরিশীলিত করুন, আপনার ইনবক্স সুরক্ষিত রাখুন এবং আপনার বিজনেস গ্রো করুন।
আপনার ব্যবসায় আত্মবিশ্বাস তৈরি করুন

প্রতিটি ইনবক্সে সঠিক ইম্প্রেশন তৈরি করুন

gmail.com বা yahoo.com থেকে আলাদা আপনার নিজস্ব অনন্য ডোমেইন ব্যবহার করে আস্থা অর্জন করুন
ইমেইলের কাস্টম স্বাক্ষরের মাধ্যমে ব্র্যান্ড সচেতনতা বৃদ্ধি করুন
প্রতিটি ইনবক্সে আপনি কীভাবে নিজেকে তুলে ধরবেন তার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণসহ বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করুন

আপনার ইমেইলের জন্য উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থা

নিরবচ্ছিন্ন মেইলবক্স অ্যাক্সেস

সেট আপ ও মাইগ্রেশন করা সহজ

যে ইনবক্স আপনার সাথে সাথে বেড়ে উঠে

একটি ইমেইল প্ল্যাটফর্ম। একটি প্রোভাইডার। জিরো কম্প্রোমাইজ।

ইনবক্সের জন্য দুবার পেমেন্ট করার কথা ভুলে যান। Hostinger বিজনেস ইমেইল আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এক জায়গায় দেয়: নিরাপদ ইমেইল হোস্টিং, একটি স্লিক AI-পাওয়ার্ড ইন্টারফেস এবং ২৪/৭ সহায়তা। সবকিছুই Gmail, Outlook, বা ব্যয়বহুল থার্ড-পার্টি অ্যাপের উপর নির্ভর না করে।
একটি ইমেইল প্ল্যাটফর্ম। একটি প্রোভাইডার। জিরো কম্প্রোমাইজ।

আজই Hostinger ইমেইল হোস্টিংয়ে সুইচ করুন

আমাদের কার্যকরী ইমেইল ইম্পোর্ট টুল আপনার বর্তমান ইমেইল প্রোভাইডার থেকে ইমেইল মুভ করা দ্রুত এবং করে তোলে।

বিশ্বব্যাপী ৪+ মিলিয়ন ওয়েবসাইট মালিকদের বিশ্বস্ত

Rick Miller
Rick Miller
২৪ জুলাই, ২০২৫

আমি ৫ বছর ধরে Hostinger-এর সাথে আছি। তাদের কাস্টমার সার্ভিস দুর্দান্ত। আমার ওয়েবসাইটের হোস্টিং স্থিতিশীল। আমার ইমেইল সার্ভিস সবসময় সুন্দরভাবে কাজ করে। আমি দীর্ঘ সময় তাদের সাথে থাকব, সবাইকে এটা ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করি!

Jules Huldin
Jules Huldin
২১ জুলাই, ২০২৫

Hostinger এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি সেবাপ্রদানকারী এবং ডোমেইন, WordPress হোস্টিং ও ইমেইল সার্ভিসের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের।

Chikondi Willie
Chikondi Willie
১৬ জুলাই, ২০২৫

ডোমেইন রেজিস্ট্রেশন, হোস্টিং ও ইমেইল সার্ভিসের ক্ষেত্রে Hostinger-এর সাথে আমার দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। প্ল্যাটফর্মটি খুবই ব্যবহারকারী-বান্ধব এবং মূল্য অনুযায়ী চমৎকার সেবা প্রদান করে।

Omar Emad Abdelmonim
Omar Emad Abdelmonim
১৪ জুলাই, ২০২৫

সেরা, সবচেয়ে সাশ্রয়ী ও খুবই শক্তিশালী হোস্টিং, ডোমেইন ও ইমেইল কোম্পানি

Ron Parsons
Ron Parsons
১২ জুলাই, ২০২৫

যখন Godaddy রেট বাড়াচ্ছিল এবং IMAP ইমেইল আর অফার করছিল না, তখন আমি একাধিক ডোমেইন পরিবর্তন করেছিলাম। Hostinger প্রক্রিয়াটি সহজ করেছিল এবং ইমেইলের মূল্য ছিল চমৎকার।

Claudine Mayer
Claudine Mayer
১ জুন, ২০২৫

যখন আমি ইমেইল প্রোভাইডার ব্যবহার করি, তখন আমি চাই পুরো অভিজ্ঞতাটি সম্পূর্ণরূপে নির্বিঘ্নে হোক, কোনও বিভ্রাট না ঘটুক, রিনিউ করা সহজ হোক ইত্যাদি। আর Hostinger-এর সাথে আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে।

২৪/৭, সাহায্যের জন্য পাশে আছি

যখনই আপনার প্রয়োজন হবে, তখনই এক্সপার্ট সাপোর্ট পাবেন
দ্রুতগতিতে রেসপন্স করে, সাধারণত ২ মিনিটের কম সময়ে
৮+ ভাষায় সাবলীলভাবে কথা বলতে পারা বিশেষজ্ঞরা স্মুথ কমিউনিকেশন নিশ্চিত করে
২৪/৭, সাহায্যের জন্য পাশে আছি

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টিসহ, ঝুঁকিমুক্তভাবে এটি নিজে চেষ্টা করে দেখুন। আরও তথ্যের জন্য, আমাদের রিফান্ড নীতি দেখুন (ব্যতিক্রম প্রযোজ্য হতে পারে)।

বিজনেস ইমেইল FAQ

ইমেইল হোস্টিং সম্পর্কে সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজুন।

বিজনেস ইমেইল অ্যাড্রেস কী?

পার্সোনাল ইমেইলের তুলনায় বিজনেস ইমেইল ব্যবহারের সুবিধাগুলো কী কী?

আমি কি আমার বিদ্যমান ইমেইলগুলি Hostinger ইমেইল হোস্টিং সার্ভিসে মাইগ্রেট করতে পারি?

হোস্টিং প্ল্যান কেনার সময় আমি কি ফ্রি বিজনেস ইমেইল অ্যাকাউন্ট পাবো?

আমি কি আমার ইমেইলটি অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন, যেমন, Outlook, Gmail ও CRM টুলের সাথে সংযুক্ত করতে পারি?

আমার ইমেইল কি আমার মোবাইল ফোন এবং ট্যাবলেটে কাজ করবে?

আপনারা কি ইমেইলের জন্য ব্যাকআপ এবং রিকভারি অপশন প্রদান করেন?

আপনাদের স্প্যাম এবং ভাইরাস প্রোটেকশন কতটা কার্যকরী?

AI কি নিষ্ক্রিয় করা যায়?

