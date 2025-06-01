Täglich 1 Stunde mit KI Business E-Mail sparen
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
KI-Tools für Effizienz und Einfachheit
KI als Erweiterung Ihres Stils
Zeit sparen mit KI-gestützten E-Mail-Schreiben und Zusammenfassungen
Mit KI-Zusammenfassungen, die Ihnen schnell die wichtigsten Informationen liefern, erledigen Sie Ihre E-Mails mühelos.
Unser KI-Assistent verfasst E-Mails für Sie – in Ihrem Schreibstil und Ton, basierend auf Ihren vorherigen Nachrichten und Ihren individuellen KI-Einstellungen. Intelligente KI-Antworten halbieren Ihre Antwortzeit, indem sie Antworten auf Grundlage der vorherigen Nachricht und Ihres Tons erstellen.
Suche in Ihren eigenen Worten
Intelligenter Posteingang mit KI E-Mail-Assistent
Der intelligente Posteingang organisiert E-Mails automatisch und hebt wichtige Kontakte, dringende Antworten und relevante Updates hervor.
Lassen Sie Kodee bestimmte E-Mail-Themen automatisch mit einer benutzerdefinierten Antwort beantworten oder eingehende Nachrichten nach Absender in separate Ordner sortieren – ganz ohne manuellen Aufwand.
Stellen Sie Fragen, durchsuchen Sie E-Mails, fassen Sie Konversationen zusammen, finden Sie Details oder verfassen Sie Antworten – alles per einfachem Chat mit Ihrem KI E-Mail-Assistenten.
Verleihen Sie Ihrem Unternehmen Glaubwürdigkeit
In jedem Posteingang Eindruck machen
Erweiterte Sicherheit für Ihre E-Mails
Nahtloser Postfach-Zugriff
Einfache Einrichtung und reibungsloser Umzug
Ein Posteingang, der mit Ihnen wächst
Eine Plattform. Ein Anbieter. Keine Kompromisse.
Vertrauen von über 4 Millionen Website-Besitzern weltweit
Ich bin seit 5 Jahren bei Hostinger. Der Kundenservice ist hervorragend. Mein Website-Hosting läuft stabil. Meine E-Mail-Dienste funktionieren jederzeit einwandfrei. Ich werde noch lange dort bleiben und kann sie nur empfehlen!
Hostinger bietet mit Abstand den umfassendsten und günstigsten Service für Domains, WordPress Hosting und E-Mail-Dienste.
Ich habe mit Hostinger sehr gute Erfahrungen bei der Domainregistrierung, dem Hosting und den E-Mail-Diensten gemacht. Die Plattform ist sehr benutzerfreundlich und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Das beste, günstigste und stärkste Hosting-, Domain- und E-Mail-Unternehmen
Als Godaddy die Preise erhöhte und IMAP E-Mails nicht länger anbot, zog ich mehrere Domains um. Mit Hostinger war dieser Vorgang einfach und die E-Mail-Preise waren ausgezeichnet.
Wenn ich einen E-Mail-Anbieter nutze, erwarte ich ein vollkommen nahtloses Erlebnis, ohne Ausfälle und mit einer problemlosen Verlängerung etc. Diese Erfahrung habe ich mit Hostinger gemacht.