Günstige Domain registrieren

Sie können eine günstige eigene Domain für nur CHF 0.79 bei Hostinger auf einfache Weise kaufen: Überprüfen Sie die Verfügbarkeit des gewünschten Namens mit unserem Domain-Checker, legen Sie ihn in den Warenkorb und schließen Sie Ihre Zahlung ab.

Während des Registrierungsprozesses müssen Sie Ihre Kontaktinformationen eingeben. Danach erhalten Sie eine E-Mail zur Bestätigung Ihres neuen Domainnamens.

Sie können sich auch einen kostenlosen Domain-Namen im ersten Jahr sichern, wenn Sie einen unserer Premium- oder Business Shared Hosting-Pläne für 12 Monate oder länger abschließen. Damit erhalten Sie auch Zugriff auf unseren Homepage-Baukasten.