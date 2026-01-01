Goedkope Domeinnaam

Je kunt bij Hostinger goedkope domeinnamen kopen voor slechts 0,99 € door middel van een eenvoudig proces: controleer de beschikbaarheid van de gewenste naam met onze domeinnaamchecker, voeg het product aan de winkelwagen toe en rond de betaling af.

Tijdens het registratieproces moet je je contactgegevens invullen. Daarna ontvang je een e-mail, waarin je je nieuwe domein moet bevestigen.

Je kunt ook een gratis domeinnaam bestellen, wanneer je één van onze Premium of Business Shared hostingplannen voor 12 maanden of langer afsluit.