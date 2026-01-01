Je kunt voor onze diensten betalen met verschillende betaalmethoden.
Betaalmogelijkheden
Wij accepteren verschillende creditcards en betaalpassen, e-wallets en een breed scala aan cryptocurrency's.
Creditcards en betaalpassen
E-wallets
Betalingen FAQ's
Vind antwoorden op veelgestelde vragen over betaalmethoden.
Hoe zorgen jullie ervoor dat betalingen beveiligd zijn?
Betalingsbeveiliging heeft voor ons topprioriteit. Versleutelde betalingsgegevens worden opgeslagen in een externe kluis die gescheiden is van ons systeem. Deze kluis voldoet aan de hoogste PCI-DSS Level 1-beveiligingsstandaard; de hoogst mogelijke beveiligingsnorm.
Wat is jullie restitutiebeleid?
Wij bieden een 30-dagen-geld-terug-garantie. Voor meer informatie kun je ons restitutiebeleid lezen.
Ik heb een probleem met mijn betaling, wat moet ik doen?
Bij Hostinger zorgen we ervoor dat al je betalingen veilig bij ons binnenkomen. Ondervind je problemen bij het uitvoeren van een betaling? Dan vind je hier wellicht de oplossing.
Wij geven om jouw privacy
Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.