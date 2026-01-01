Hostinger reviews

Beste betaalbare hostingprovider van topkwaliteit!!

Ik was op zoek naar een betaalbare, maar ook kwalitatieve hostingprovider. Na wat reviews te hebben vergeleken, besloot ik te kiezen voor Hostinger. En zonder spijt. Alles ging goed en vooral heel snel. Zeer goede website met zeer duidelijke uitleg over instellingen en migratie van een bestaande website. De migratie verliep perfect. Bij het maken van een extra website met domein (gratis aanbod) had ik een SSL-probleem, maar dit werd zeer snel en zeer goed opgelost door een professionele en klantvriendelijke helpdeskmedewerker die met me meedacht!! Helpdesk is 24/7 bereikbaar, ze reageren supersnel en zijn zeer servicegericht, nog nooit eerder meegemaakt!! Voor mij is dit een echte aanrader voor wie op zoek is naar een betaalbare, kwalitatieve, betrouwbare hostingprovider!!