Hostinger reviews
Hostinger presteert beter dan de meeste concurrenten
Uitstekende klantenservice en uptime
Van marketing tot UI voor het beheren van je site - een echte premium hostingdienst
24/7 live support
Geïnstalleerd in enkele seconden
Gebouwd voor snelheid
Hostinger wordt uitstekend beoordeeld op
Ik hou van Hostinger
Ik hou van Hostinger, zowel vanuit het perspectief van eindgebruiker als vanuit het perspectief van affilate. Ze bieden geweldige ondersteuning, van live chat en e-mail, tot accountmanagement. Nog nooit problemen gehad met de hosting en de cloud hosting is extreem SNEL!! Ik raad het al mijn klanten aan. Ik heb al een aantal hostingproviders geprobeerd, maar geen enkele was zo goed als Hostinger op welk gebied dan ook: controlepaneel, ondersteuning, prijzen, prestaties, etc. Nogmaals: ik hou van Hostinger!
Geweldige aankoop en klantenservice!
Geweldige klantenservice! Ik heb een abonnement aangeschaft en ik ontving een gratis domein en veel hulp, zowel bij het opstarten als bij het verhuizen van mijn andere domein.
Na 4 maanden nog nooit problemen gehad.
Ik heb een "Premium Webhosting"-plan. Inmiddels heb ik al meerdere websites geïnstalleerd en tot nu toe werkt alles prima. Geweldige klantenservice ook 👌 Ga zo door.
Hostınger is de beste
De hosting van Hostinger is de beste die ik in de afgelopen twee jaar gehad heb. De servers zijn responsief en snel. Een ondersteuningsteam dat respect verdient.
Fantastische service!
Ik gebruik Hostinger al een paar jaar en altijd hebben ze de beste prestaties geleverd op het gebied van webhosting. Geweldige Klantenservice en betaalbare prijzen. Fantastisch!
Het Klantsuccesteam is top!
Ik had het verkeerde webdomein geregistreerd en moest wat dingen wijzigen. Ik nam contact op met het Klantsuccesteam, gaf ze de benodigde informatie en ze pasten mijn website aan naar de juiste domeinnaam. Agnè was de vertegenwoordiger van de Klantenservice. Nadat ik haar aan de lijn kreeg, had ze binnen 10 minuten alles geregeld. Snel en efficiënt! Ik had geen betere service kunnen wensen.
Toonaangevende webhosting
Beste betaalbare hostingprovider van topkwaliteit!!
Ik was op zoek naar een betaalbare, maar ook kwalitatieve hostingprovider. Na wat reviews te hebben vergeleken, besloot ik te kiezen voor Hostinger. En zonder spijt. Alles ging goed en vooral heel snel. Zeer goede website met zeer duidelijke uitleg over instellingen en migratie van een bestaande website. De migratie verliep perfect. Bij het maken van een extra website met domein (gratis aanbod) had ik een SSL-probleem, maar dit werd zeer snel en zeer goed opgelost door een professionele en klantvriendelijke helpdeskmedewerker die met me meedacht!! Helpdesk is 24/7 bereikbaar, ze reageren supersnel en zijn zeer servicegericht, nog nooit eerder meegemaakt!! Voor mij is dit een echte aanrader voor wie op zoek is naar een betaalbare, kwalitatieve, betrouwbare hostingprovider!!
Agnè van Hostinger loste mijn probleem binnen een tel op…
Agnė van Hostinger loste mijn probleem in een handomdraai op, ik had namelijk per ongeluk Premium Shared Hosting gekocht - onder de eerste optie van webhosting. Ik vroeg Agnė wat ik moest doen en ze bood me direct restitutie aan. Daarna heb ik de Hosting voor WordPress met het WordPress Starter pakket gekocht. Dit is geweldig! Dank je wel voor je hulp!
Fantastische support
Ik had een probleem met het registreren van het gratis domein van mijn keuze, en het team reageerde snel en zorgvuldig. Ik was zo onder de indruk van hun inzet voor gebruikerstevredenheid dat ik mijn in-productie-webapplicatie ga inzetten bij Hostinger, en misschien wel een samenwerking met jullie aanga.
Beste ondersteuning ooit!
Ik heb de afgelopen 4 jaar een aantal webhostingproviders uitgeprobeerd en ik moet toegeven dat Hostinger verreweg de beste is wat betreft hun snelheid, prijzen en vooral hun ondersteuning. Als webdesigner vind ik het belangrijk dat ik direct support krijg, aangezien ik de websites van mijn klanten beheer op Hostinger. Ik zit al bijna 2 jaar bij Hostinger en tevredener kan ik niet zijn. Ik kan ze ten zeerste aanbevelen voor iedereen die een webdesign-bedrijf wil beginnen, of gewoon een website voor zichzelf wil bouwen.
Gebruiksvriendelijk platform, vriendelijke support, goedkope hostingdienst
Ik was op zoek naar een betrouwbare en goedkope hostingdienst. Toen vond ik Hostinger. Nadat ik positieve reviews had gelezen, nam ik contact op met hun klantenservice. Hun supportteam was erg behulpzaam en kon al mijn vragen snel beantwoorden. Ook de UI is erg gebruiksvriendelijk, dus ik kan gemakkelijk ook zelf dingen regelen, zonder de hulp van een supportmedewerker in te hoeven roepen. Ik kan ze absoluut aanbevelen.
Hostinger - 100% aanbevolen
Ik werk al een jaar met het Premium Hosting Plan van Hostinger en zij bieden mij alle elementen die ik nodig heb om mijn websites en mijn databases met optimaal resultaat te beheren. 1-klik-installatie, onbeperkte SSD-schijfruimte en eenvoudige installatie van SSL-certificaten. Ook bieden ze een geweldige en snelle hulpservice waarbij het hun belangrijkste doel is om je problemen zo nauwkeurig en snel mogelijk op te lossen. Zonder enige twijfel, Ik raad Hostinger aan als hostingprovider.
Een tevreden design professional
Ik ben ontwerper die een betrouwbare webhostingdienst nodig heeft. Hostinger is gewoonweg fenomenaal wat betreft hun kwaliteit en klantenservice. Daarnaast behoort hun User Interface tot de beste. Intuïtief en makkelijk in gebruik. In tegenstelling tot de andere, grotere aanbieders die je na het eerste jaar alleen maar meer geld willen aftroggelen.
Ervaringen
Namens mijn organisatie wil ik je heel graag bedanken, Hostinger, voor jullie geweldige ondersteuning vooral bij het upgraden naar het Shared Webhostingplan. We kijken nu al uit naar een mooi aanbod van Hostinger voor een geavanceerd Cloud hostingplan!
Geweldige ervaring met Hostinger tot nu toe
Uitstekende ervaring met Hostinger tot nu toe, en ik ben nog maar 3 maanden bezig met mijn 4-jarige reis met het platform... Geweldig 24/7 klantsuccesteam... Hostinger is super😍
De beste hostingprovider die...
De beste hostingprovider die de beste webhostingservice en -ondersteuning levert en nog veel meer. Persoonlijk ben ik heel blij met jullie service en ik raad de diensten van Hostinger.com dan ook zeker aan anderen aan.
Buitengewoon briljante Klantenservice
Geweldige Klantenservicemedewerkers, die verder gingen dan ik van ze zou mogen verwachten! Ze gingen zelfs zo ver dat ze misschien wel mijn aankopen van vorig jaar zouden crediteren - iets wat geen enkele hostingprovider ooit zou doen. Een grote shoutout naar klantenservicemedewerker Neringa, omdat ze het mogelijk heeft gemaakt. 10/5.
