website maken

Een website bouwer is een tool waarmee je eenvoudig een website kunt maken zonder codeer- of ontwerpervaring. Met een drag-and-drop website-editor en kant-en-klare templates kun je snel en eenvoudig je online aanwezigheid opbouwen, voor een blog, een portfolio, een e-commerce website, enz.

Hostinger Website Bouwer is een compleet pakket met een functie voor het maken van AI-websites, een gratis domeinnaam en ingebouwde marketingtools. Dit betekent dat je zonder al te veel moeite of tijd websites kunt bouwen – perfect voor beginners of bedrijfseigenaren die snel online willen gaan.