website maken
Eenvoudig een website maken
Vind het perfecte website bouwer plan voor jou
30-dagen-geld-terug-garantie
Op elk moment opzegbaar
24/7 ondersteuning
+3 mnd. gratis
Premiumvoordelen:
+3 mnd. gratis
Alles in Premium, plus:
+3 mnd. gratis
Premiumvoordelen:
+3 mnd. gratis
Alles in Premium, plus:
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.
Een website maken in 3 eenvoudige stappen
1. Kies hoe je wilt bouwen
2. Personaliseer je website
3. Ga live
Begin sneller online te verkopen met AI
Kies een website template die inspireert
Bouw een website op jouw manier
Drag-and-drop
Kies gewoon de content die je leuk vindt, sleep deze naar de gewenste plek en zet deze daar neer.
Gebruik Smart Grid
Zorg ervoor dat alles perfect op elkaar is afgestemd terwijl jij je website finetuned.
Verander kleuren & lettertypen
Probeer uit wat de essentie van jouw merk of project echt goed weergeeft.
Pas elementen aan
Herschik elementen en creëer de website die je altijd al wilde hebben.
Desktop- en mobiele bewerking
Creëer, bewerk en publiceer je website eenvoudig op het door jou gekozen apparaat.
Mijn visie omzetten in een website met behulp van Hostinger Website Bouwer was een fluitje van een cent, dankzij de eenvoud en snelheid.Bezoek website
Val op met ingebouwde marketing en SEO
Maak, verstuur en volg e-mailcampagnes met Hostinger Reach
Beschrijf je idee en laat AI kant-en-klare marketingmails opstellen.