Tot 85% korting op een

website maken

Eenvoudig een website maken

Gratis domeinnaam
Bouw je site snel met AI
24/7 live klantenondersteuning
30-dagen-geld-terug-garantie
Website bouwer

Vind het perfecte website bouwer plan voor jou

30-dagen-geld-terug-garantie

Op elk moment opzegbaar

24/7 ondersteuning

85% KORTING
Premium website bouwer
Krijg wat je nodig hebt om een website te maken
1,99  € /mnd

+3 mnd. gratis

Krijg 48 maanden voor 95,52 € (normale prijs 623,52 €). Verlengbaar voor 9,99 €/mnd.
Maak 1 website
5 website pagina's
2 GB opslagruimte voor je bestanden
1 mailbox per website - gratis gedurende 1 jaar

Premiumvoordelen:

Gratis domein voor 1 jaar
Bouw sites in enkele minuten met AI Website Bouwer
Kies uit meer dan 170 door ontwerpers gemaakte sjablonen
Maak en verstuur e-mailcampagnes met AI in een paar klikken
Laat je bedrijf sneller groeien met onze tools voor SEO, e-mail en marketing.
Update je site altijd en overal met mobiel bewerken
MEEST POPULAIR
84% KORTING
Business website bouwer
Groei met geavanceerde AI-tools en e-commerce functies
2,99  € /mnd

+3 mnd. gratis

Krijg 48 maanden voor 143,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
Maak 50 websites
Onbeperkt webpagina's
50 GB opslagruimte voor je bestanden
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Premium, plus:

Verkoop tot 1000 producten en beheer uw winkel eenvoudig
Behoud 100% van je winst, zonder transactiekosten
Bereik meer klanten door meer dan 100 betaalmethoden aan te bieden
Volg de prestaties met live analytics.
Verkoop gepersonaliseerde merchandise met de ingebouwde Printful-integratie
Geef je teksten de finishing touch met onze AI-teksteditor
Creëer opvallende visuals met de AI-afbeeldingen generator
Deel je verhaal met onze AI-blogpost generator
Upload afbeeldingen en genereer beschrijvingen met onze AI productgenerator
Ontwerp snel je merkidentiteit met de AI logo maker
Optimaliseer je content met de AI SEO-assistent
Verander klikken in klanten met een link in bio
85% KORTING
Premium website bouwer
Krijg wat je nodig hebt om een website te maken
1,99  € /mnd

+3 mnd. gratis

Krijg 48 maanden voor 95,52 € (normale prijs 623,52 €). Verlengbaar voor 9,99 €/mnd.
Maak 1 website
5 website pagina's
2 GB opslagruimte voor je bestanden
1 mailbox per website - gratis gedurende 1 jaar

Premiumvoordelen:

Gratis domein voor 1 jaar
Bouw sites in enkele minuten met AI Website Bouwer
Kies uit meer dan 170 door ontwerpers gemaakte sjablonen
Maak en verstuur e-mailcampagnes met AI in een paar klikken
Laat je bedrijf sneller groeien met onze tools voor SEO, e-mail en marketing.
Update je site altijd en overal met mobiel bewerken
MEEST POPULAIR
84% KORTING
Business website bouwer
Groei met geavanceerde AI-tools en e-commerce functies
2,99  € /mnd

+3 mnd. gratis

Krijg 48 maanden voor 143,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
Maak 50 websites
Onbeperkt webpagina's
50 GB opslagruimte voor je bestanden
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Premium, plus:

Verkoop tot 1000 producten en beheer uw winkel eenvoudig
Behoud 100% van je winst, zonder transactiekosten
Bereik meer klanten door meer dan 100 betaalmethoden aan te bieden
Volg de prestaties met live analytics.
Verkoop gepersonaliseerde merchandise met de ingebouwde Printful-integratie
Geef je teksten de finishing touch met onze AI-teksteditor
Creëer opvallende visuals met de AI-afbeeldingen generator
Deel je verhaal met onze AI-blogpost generator
Upload afbeeldingen en genereer beschrijvingen met onze AI productgenerator
Ontwerp snel je merkidentiteit met de AI logo maker
Optimaliseer je content met de AI SEO-assistent
Verander klikken in klanten met een link in bio

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Een website maken in 3 eenvoudige stappen

Een website maken in 3 eenvoudige stappen

1. Kies hoe je wilt bouwen

Beschrijf in een paar zinnen wat je nodig hebt en laat AI een unieke website voor je bouwen. Je kunt ook kiezen uit 150+ professionele templates.

2. Personaliseer je website

Behoud wat je leuk vindt. Gooi weg wat je niet bij je past. Verplaats eenvoudig elementen en experimenteer met verschillende kleurenschema's en lettertypen. Geen codeer- of webontwerpvaardigheden vereist.

3. Ga live

Selecteer de perfecte domeinnaam voor je bedrijf of project en lanceer je gloednieuwe website met prestaties en beveiliging waarop je kunt vertrouwen.
Een website maken in 3 eenvoudige stappen
Website Bouwer met AI-tools

Begin sneller online te verkopen met AI

Beschrijf je winkel en laat Al een goed converterende etalage en productpagina's bouwen.
Upload productafbeeldingen en genereer direct beschrijvingen en verwijder achtergronden.
Verkoop tot wel 600 producten met 100+ betaalmethoden, zonder verborgen transactiekosten.

Kies een website template die inspireert

Profiteer van 150 responsieve, door ontwerpers gemaakte templates, geschikt voor bedrijven, webshopss, portfolio's, landingspagina's, blogs en meer.
PortfolioZakelijke showcaseWebshopBlogLink in bioAnders
PortfolioZakelijke showcaseWebshopBlogLink in bioAnders
Alle portfolio templates
Alle portfolio templates
Alle portfolio templates
Alle portfolio templates

Bouw een website op jouw manier

Perfectioneer je website eenvoudig met gebruiksvriendelijke, intuïtieve aanpassingstools.
Drag-and-drop

Drag-and-drop

Kies gewoon de content die je leuk vindt, sleep deze naar de gewenste plek en zet deze daar neer.

Gebruik Smart Grid

Gebruik Smart Grid

Zorg ervoor dat alles perfect op elkaar is afgestemd terwijl jij je website finetuned.

Verander kleuren & lettertypen

Verander kleuren & lettertypen

Probeer uit wat de essentie van jouw merk of project echt goed weergeeft.

Pas elementen aan

Pas elementen aan

Herschik elementen en creëer de website die je altijd al wilde hebben.

Desktop- en mobiele bewerking

Desktop- en mobiele bewerking

Creëer, bewerk en publiceer je website eenvoudig op het door jou gekozen apparaat.

Indira Prieto Beletteringkunstenaar, illustrator en grafisch ontwerper

Mijn visie omzetten in een website met behulp van Hostinger Website Bouwer was een fluitje van een cent, dankzij de eenvoud en snelheid.

Bezoek website

Indira Prieto

Beletteringkunstenaar, illustrator en grafisch ontwerper | indiraprietocreative.com

Val op met ingebouwde marketing en SEO

Maak, verstuur en volg e-mailcampagnes met Hostinger Reach

Beschrijf je idee en laat AI kant-en-klare marketingmails opstellen.

Maak, verstuur en volg e-mailcampagnes met Hostinger Reach

Marketingintegraties zonder gedoe

Haal het maximale uit je marketingstrategieën door Google Ads, Meta Pixel, Google Ads* en andere tools te integreren.
Marketingintegraties zonder gedoe

Ingebouwde SEO-tools

Optimaliseer je webshop voor zoekmachines met de ingebouwde SEO-tools en AI SEO-Assistent van Hostinger.
Marketingintegraties zonder gedoe

Zorg voor een soepelere klantervaring door direct contact via WhatsApp mogelijk te maken.

Zorg voor een soepelere klantervaring door direct contact via WhatsApp mogelijk te maken.
Ontvang Google Ads-tegoed door binnen 60 dagen een in aanmerking komende uitgave te doen. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Wij staan 24/7 voor je klaar

Neem contact met ons op via live chat of e-mail, wat jou het beste uitkomt.
Geen frustrerende wachttijden – gemiddeld reageren wij binnen 3 minuten.
Onze agenten spreken vloeiend meer dan 8 talen, dus je kunt er zeker van zijn dat de communicatie soepel verloopt.
Wij staan 24/7 voor je klaar

Alles-in-één oplossing

Vandaag nog een website maken. Het is makkelijker dan je denkt met Hostinger AI Website Bouwer.

Alles begint met een website

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van websites die je met Hostinger Website Bouwer kunt maken, lanceren en ontwikkelen.

Landingspagina's

Link in bio

Webshop

Portfolio's

Zakelijke showcase

Blogs

Restaurant

Evenementen

Bruiloften

Fotografie

AI gegenereerde sites

Meer ontwerpen

Print on demand

Google
Score:
4.8/5
1,237
beoordelingen
HostAdvice
Score:
4.6/5
2,432
beoordelingen

Website Maken FAQ's

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over onze Website Bouwer.

Wat is een website bouwer?

Waarom moet ik een website maken?

Hoe kan ik mijn eigen website maken?

Hoeveel kost het om een website maken?

Hoe lang duurt het om een website te bouwen?

Kan ik websites maken zonder codeerkennis?

Wat kan Hostinger Website Bouwer doen?

Hoe maak ik een website met een eigen domein?

Is je online website maken geschikt voor kleine bedrijven?

Kan ik een landingspagina maken met een website bouwer?

Kan ik een webshop bouwen?

Maakt Hostinger Site Bouwer mobielvriendelijke websites?

Hoe maak ik mijn nieuwe site SEO-vriendelijk?

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.