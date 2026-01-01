Tot 85% korting op
een portfolio Mmaken
Portfolio maken met AI: laat je vaardigheden aan de wereld zien
Gratis domeinnaam
Snel een AI-website maken
Geen technische vaardigheden nodig
30-dagen-geld-terug-garantie
Kies je perfecte portfolio bouwer plan
Ontvang alles wat je nodig hebt voor een soepele start. Vestig je merk met een gratis domein en een gratis e-mailadres. Maak je site met AI Bouwer of door ontwerpers gemaakte templates.
85% KORTING
Premium website bouwer
Krijg wat je nodig hebt om een website te maken
1,99 € /mnd
+3 mnd. gratis
Krijg 48 maanden voor 95,52 € (normale prijs 623,52 €). Verlengbaar voor 9,99 €/mnd.
Maak 1 website
5 website pagina's
2 GB opslagruimte voor je bestanden
1 mailbox per website - gratis gedurende 1 jaar
Premiumvoordelen:
Gratis domein voor 1 jaar
Bouw sites in enkele minuten met AI Website Bouwer
Kies uit meer dan 170 door ontwerpers gemaakte sjablonen
Maak en verstuur e-mailcampagnes met AI in een paar klikken
Laat je bedrijf sneller groeien met onze tools voor SEO, e-mail en marketing.
Update je site altijd en overal met mobiel bewerken
MEEST POPULAIR
84% KORTING
Business website bouwer
Groei met geavanceerde AI-tools en e-commerce functies
2,99 € /mnd
+3 mnd. gratis
Krijg 48 maanden voor 143,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
Maak 50 websites
Onbeperkt webpagina's
50 GB opslagruimte voor je bestanden
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar
Alles in Premium, plus:
Verkoop tot 1000 producten en beheer uw winkel eenvoudig
Behoud 100% van je winst, zonder transactiekosten
Bereik meer klanten door meer dan 100 betaalmethoden aan te bieden
Volg de prestaties met live analytics.
Verkoop gepersonaliseerde merchandise met de ingebouwde Printful-integratie
Geef je teksten de finishing touch met onze AI-teksteditor
Creëer opvallende visuals met de AI-afbeeldingen generator
Deel je verhaal met onze AI-blogpost generator
Upload afbeeldingen en genereer beschrijvingen met onze AI productgenerator
Ontwerp snel je merkidentiteit met de AI logo maker
Optimaliseer je content met de AI SEO-assistent
Verander klikken in klanten met een link in bio
Een portfolio website maken in 3 eenvoudige stappen
1. Kies hoe je wilt bouwen
Laat AI een unieke portfolio website voor je maken of kies uit 150 volledig aanpasbare templates.
2. Personaliseer je portfolio
Hou wat je leuk vindt. Gooi weg wat niet bij je past. Verplaats elementen eenvoudig met een drag-and-drop editor en experimenteer met verschillende kleuren en lettertypen. Geen codeer- of webontwerpvaardigheden vereist.
3. Ga live
Lanceer je online portfolio en stel een eigen domeinnaam in met slechts een paar klikken. Je kunt erop vertrouwen dat wij de veiligheid en prestaties onder controle hebben.
Portfolio maken met AI
Beantwoord een paar vragen en krijg binnen enkele seconden een unieke en goed gestructureerde website met alle relevante pagina's. Ideeën nodig om jouw projecten te beschrijven? Gebruik AI Writer om tekst te genereren en vergroot de aantrekkingskracht met AI Afbeelding Generator.
Laat je werk zien met een professionele portfolio website template
Kies de perfecte template voor je portfolio. Pas de template zoveel aan als je maar wilt en maak er iets unieks van. Maak je geen zorgen - alle templates zijn standaard mobielvriendelijk.
Vergroot je persoonlijke merk voor succes op de lange termijn
Monitor en analyseer de prestaties van de website om de groei van de website te stimuleren.
Bereik meer klanten - integreer sociale media in je portfolio website.
Scoor hoger in zoekmachines en word zichtbaarder met AI SEO-tools.
Hostinger website bouwer is één van de beste qua prijs en mogelijkheden.
24/7 hulp bij het maken van een professioneel portfolio
Heb je hulp nodig bij de navigatie op het platform of bij het vinden van bepaalde functies? Chat met onze AI-assistent. Voor andere vragen kun je contact opnemen met ons Klantensuccesteam, dat 24/7 voor je klaar staat.
Portfolio maken FAQ's
Vind antwoorden op de meest gestelde vragen over portfolio websites.