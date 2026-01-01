Een website is een perfect platform om jouw creativiteit aan potentiële klanten en opdrachtgevers over de hele wereld te presenteren. Zo kun je je publiek een indruk geven van wat je allemaal maakt en welke diensten je aanbiedt.

Het is ook een geweldige manier om de identiteit van je merk te vestigen, waarmee je een voorsprong neemt op je concurrentie. Behalve dat je je beste projecten presenteert en je contactgegevens deelt, kun je ook iets meer over jezelf vertellen en zo klanten voor je winnen.

Tot slot kan een professioneel online portfolio je inkomen een boost geven. Je kunt bijvoorbeeld een afsprakenpagina instellen, zodat potentiële klanten je gemakkelijker kunnen vinden. Een andere mogelijkheid is om je werk online via je website te verkopen en betalingen te accepteren - met Hostinger Website Bouwer kun je tot 600 producten verkopen en alle winst is volledig voor jou, wij brengen geen transactiekosten in rekening.