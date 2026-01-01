Het .dev-domein - gemaakt voor technische experts

.dev-domeinen zijn een uitstekende keuze voor developers. Het leent zich perfect voor het etaleren van de spannende projecten die gemaakt zijn met verschillende soorten software en programmeertalen.

Ben je een bouwontwikkelaar? Door een .dev-domeinnaam voor je online portfolio of bedrijfswebsite te gebruiken, kom je makkelijker in contact met potentiële klanten.

Met een .dev-TLD weten mensen waar je merk voor staat, al vóórdat ze je website hebben geopend.