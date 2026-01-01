Presenteer al je projecten met een .dev-domein

Het .dev-domein - gemaakt voor technische experts

.dev-domeinen zijn een uitstekende keuze voor developers. Het leent zich perfect voor het etaleren van de spannende projecten die gemaakt zijn met verschillende soorten software en programmeertalen.
Ben je een bouwontwikkelaar? Door een .dev-domeinnaam voor je online portfolio of bedrijfswebsite te gebruiken, kom je makkelijker in contact met potentiële klanten.
Met een .dev-TLD weten mensen waar je merk voor staat, al vóórdat ze je website hebben geopend.
Waarom zou ik kiezen voor een .dev-domein?

Dit domein is veiliger dan veel andere TLD's. Elke .dev-extensie is opgenomen in de HSTS-preloadlijst, waardoor moderne webbrowsers alleen via HTTPS verbinding kunnen maken met een .dev-website. Het bevat een ingebouwde beveiligingsfunctie voor je bezoekers en heeft geen individuele configuratie nodig. Je hebt alleen nog een SSL-certificaat nodig, maar die krijg je gratis bij al onze hostingplannen!
.dev-domein FAQ's

