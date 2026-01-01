Präsentieren Sie Ihr Projekt mit einer .dev Domain
13,99 €7 % SPAREN12,99 € /im 1. Jahr
Teilen Sie Ihre Leidenschaft online mit einer .dev-Domain.
Weitere Domainendungen prüfen
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
.dev-Domains – Gemacht für Tech-Profis
.dev-Domains sind eine gute Wahl für Entwickler, um ihre spannenden Projekte zu präsentieren, die sie mit Hilfe verschiedener Software und Programmiersprachen erstellen.
Wenn Sie ein Bauunternehmer sind, helfen Ihnen .dev-Domainnamen für Ihr Online-Portfolio oder Ihre Unternehmenswebsite, mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten.
Mit einer .dev-TLD wissen die Leute, wofür Ihre Marke steht, bevor sie die Website überhaupt öffnen.
Warum eine .dev-Domain wählen?
Diese Domains sind sicherer als viele andere TLDs. Jede .dev-Endung ist in der HSTS-Preload-Liste enthalten, sodass moderne Webbrowser eine Verbindung zu einer .dev-Website nur über HTTPS herstellen können. Eine eingebaute Sicherheitsfunktion für Sie und Ihre Besucher, keine spezielle Konfiguration erforderlich - Ihre Website benötigt lediglich ein SSL-Zertifikat, das wir kostenlos in unseren Hosting-Plänen anbieten.
.dev Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema .dev-Domain