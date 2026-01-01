Was ist eine .haus-Domain?

Eine .haus-Domain ist eine elegante Alternative zu herkömmlichen Webadressen für alle, die in den Bereichen Architektur, Immobilien oder Design tätig sind. Abgeleitet vom deutschen Wort für „Haus“, verleiht sie Ihrer Website einen Hauch von internationalem Flair und signalisiert gleichzeitig klar Ihren Fokus auf Häuser, Gebäude oder Wohnräume.

Egal ob Sie Ihre Designarbeiten präsentieren, Immobilien verkaufen oder eine Lifestyle-Marke gründen möchten, .haus hilft Ihnen dabei, Ihre digitale Präsenz zu definieren.