Mehr Downloads für Ihre App mit einer .app-Domain

15,99  €13 % SPAREN
13,99  € /im 1. Jahr

Erstellen Sie Website, die ins Auge fällt, um Ihre .app zu bewerben.

.app
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Weitere Domainendungen prüfen

Sichern Sie sich das perfekte Zuhause für Ihre App

Der App-Markt, dessen Wert sich auf Hunderte von Milliarden Euro beläuft, verliert nicht an Dynamik. .app ist die ultimative Domain-Endung, um Ihre Kreation im Internet zu bewerben und sich von der Konkurrenz abzuheben.
Schließen Sie sich Tausenden von App-Entwicklern und Start-ups an, die mit einer .app Top-Level-Domain erfolgreich sind.
.app domain

Warum eine .app-Domain registrieren?

Der Name sagt alles. Kurz und unkompliziert können Sie mit einer .app-Adresse Ihre Innovation im World Wide Web präsentieren. Verwenden Sie Ihre Website, um Ihren Service zu zeigen, Sicherheitsupdates zu teilen und mit Ihrer Community in Kontakt zu treten.
.app domain

Erkunden Sie Optionen und wählen Sie die beste TLD für Ihre Website

.ai

.blog

.cloud

.club

.co

.com

.fun

.me

.net

.online

.org

.pro

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

.actor

.ae

Mehr anzeigen

.app Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema .app-Domain

Was ist die .app-Domain?

Wer verwendet .app-Domainnamen?

Sind .app-Domainnamen nur für App-Entwickler?

Ist .app eine Top-Level-Domain?

Wie viel kostet ein .app-Domainname?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.