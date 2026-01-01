Etablieren Sie sich mit einer .eu-Domain in Europa
6,99 €50 % SPAREN3,49 € /im 1. Jahr
Mit .eu-Domains können Online-Unternehmen einen der größten Märkte der Welt erreichen.
Weitere Domainendungen prüfen
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Erhalten Sie eine gratis .eu-Domain mit Premium Webhosting für 12 Monate.
EU-Bürger mit einer .eu-Domain ansprechen
Ist Europa Ihr Zielmarkt? Registrieren Sie eine .eu-Erweiterung und bewerben Sie Ihr Unternehmen bei mehr als 400 Millionen Einwohnern der EU, einem der weltweit größten Märkte.
.eu-Erweiterungen sind für Websites in der EU reserviert und helfen Ihnen dabei, zwei Ziele gleichzeitig zu erreichen. Es stärkt Ihre europäische Identität und erweitert Ihr Publikum über die Grenzen Ihres Landes hinaus.
Warum eine .eu-Domain registrieren?
Es sind über 3,6 Millionen .eu-Domainnamen registriert, was sie zu einer glaubwürdigen und bekannten Domain auf dem EU-Markt macht. Da sie ausschließlich für in der EU ansässige Websites sind, zeigt es, dass Ihr Unternehmen eine juristische Person mit Sitz in dieser Region ist und deren Handelsrichtlinien einhält.
.eu Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema .eu-Domain