Was ist eine .id Domain?

Als länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) für Indonesien ist .id Ihr Zugang zur größten Volkswirtschaft Südostasiens. Mit über 200 Millionen Internetnutzern bietet das Inselreich enorme Chancen für nahezu jede Art von Unternehmen.

Lassen Sie sich diesen riesigen Markt nicht von der Konkurrenz wegschnappen – registrieren Sie Ihre markenspezifische .id Domain noch heute und machen Sie sich in der indonesischen Community einen Namen.