Ihre griechischen Kunden mit einer .gr Domain begrüßen
13,99 € /im 1. Jahr
Sichern Sie sich eine .gr Domain und erzählen Sie Ihre eigene Online-Geschichte im Land der Götter.
Weitere Domainendungen prüfen
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Was ist eine .gr Domain?
Als offizielle länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) Griechenlands ist .gr sowohl für lokale Unternehmen als auch für internationale Marken mit engen Verbindungen zu diesem historischen Land geeignet.
Sichern Sie sich noch heute Ihre .gr Domain und zeigen Sie Besuchern, dass Ihre Marke eng mit dem reichen Erbe und der zeitlosen Anziehungskraft Griechenlands verbunden ist. Handeln Sie schnell – bevor Wettbewerber oder Domain-Händler Ihren Wunschnamen registrieren.
Warum eine .gr Domain wählen?
- Offizielle länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) Griechenlands – ideal, um griechische Kunden anzusprechen.
- Offen für Privatpersonen und Unternehmen mit Sitz in der EU.
- Schafft Vertrauen bei griechischsprachigen Zielgruppen.
- Verbessert das lokale SEO-Ranking in Griechenland.