Was ist eine .gr-Domain?

Als offizielle länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) Griechenlands eignet sich .gr sowohl für lokale Unternehmen als auch für globale Konzerne mit engen Verbindungen zu dieser historischen Nation.
Sichern Sie sich noch heute Ihre .gr-Domain und zeigen Sie Besuchern, dass Ihre Marke eng mit dem reichen Erbe und der zeitlosen Anziehungskraft Griechenlands verbunden ist. Handeln Sie schnell – verhindern Sie, dass Konkurrenten, Domain-Flipper und Hacker Ihren gewählten Namen verwenden.
Warum eine .gr-Domain wählen?

  • Offizielle ccTLD von Griechenland, ideal für die Ansprache griechischer Kunden
  • Offen für Einzelpersonen und Unternehmen mit Präsenz in der EU
  • Baut Vertrauen bei griechischsprachigen Zielgruppen auf
  • Verbessert das lokale SEO-Ranking in Griechenland.
