Ja, die TLD .link ist genauso sicher wie jede andere beliebte Domain, einschließlich .com, .org, .blog, .tech und viele mehr.

Hostinger bietet Ihnen den WHOIS-Domain-Datenschutz an. Dies ist nicht unbedingt erforderlich, aber es ist ein guter Weg, um Ihre Kontaktdaten in der öffentlichen WHOIS-Datenbank zu verbergen, was für jeden, der eine Domain bei einem Registrar oder Hosting-Anbieter kauft, gesetzlich vorgeschrieben ist.