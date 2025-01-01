Was ist eine .cat-Domain?

.cat ist eine gesponserte generische Top-Level-Domain (TLD) für die katalanische Sprache, die von über 9 Millionen Menschen in den autonomen Regionen Katalonien und Valencia gesprochen wird. Außerhalb Spaniens gibt es auch in Andorra, Frankreich und Italien katalanischsprachige Gemeinschaften.

Sichern Sie sich noch heute eine .cat-Domain und zeigen Sie, dass Ihre Website die katalanische Kultur und das katalanische Erbe feiert. Warten Sie nicht – Domain-Flipper sind immer auf der Suche nach tollen .cat-Namen.