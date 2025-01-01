Machen Sie sich in Katalonien mit einer .cat-Domain bekannt
20,99 €62 % SPAREN7,99 € /im 1. Jahr
Registrieren Sie Ihre .cat-Domain und verbinden Sie sich mit dem katalanischen Publikum.
Weitere Domainendungen prüfen
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Was ist eine .cat-Domain?
.cat ist eine gesponserte generische Top-Level-Domain (TLD) für die katalanische Sprache, die von über 9 Millionen Menschen in den autonomen Regionen Katalonien und Valencia gesprochen wird. Außerhalb Spaniens gibt es auch in Andorra, Frankreich und Italien katalanischsprachige Gemeinschaften.
Sichern Sie sich noch heute eine .cat-Domain und zeigen Sie, dass Ihre Website die katalanische Kultur und das katalanische Erbe feiert. Warten Sie nicht – Domain-Flipper sind immer auf der Suche nach tollen .cat-Namen.
Warum eine .cat-Domain registrieren?
- Keine geografischen Einschränkungen, aber die .cat-Domain ist für katalanische Inhalte oder kulturelle Förderung reserviert.
- Geeignet für persönliche Blogs, E-Commerce-Shops oder Unternehmenswebsites.
- Signalisiert den Benutzern, dass Ihre Site der katalanischen Community dient.
- Baut Vertrauen und Relevanz auf und führt zu mehr Klicks und Kunden.