.asia ist die perfekte Endung für Unternehmen mit Sitz in Asien, für Unternehmen, die sich an verschiedene Zielgruppen in Asien wenden, und für globale Marken mit einem asiatischen Bezug.

Wenn Sie bereits eine etablierte Länderdomain wie .cn, .jp oder .kr haben, bietet Ihnen .asia die Möglichkeit, eine breitere Zielgruppe zu erreichen – auch mit einer professionellen E-Mail-Adresse.