.co.uk ist eine länderspezifische Second-Level-Domain (SLD), die ähnlich wie generischere Domains wie .org und .net verwendet wird. Sie wird hauptsächlich von Unternehmen genutzt, die in Großbritannien geschäftlich tätig sind oder sich an Verbraucher in diesem Land richten.

Solange Ihre Kontaktdaten aktuell sind und sich Ihre Website an ein Publikum in Großbritannien richtet, können Sie .co.uk-Domainadressen problemlos verwenden. Sie müssen kein in Großbritannien registriertes Unternehmen sein, um .co.uk in Ihrer Webadresse zu nutzen. Das liegt daran, dass die offizielle .uk-Registry keine Einschränkungen hinsichtlich der Vergabe dieser begehrten Domain vorsieht. Im Vergleich zu anderen einzigartigen Domainnamen und beliebten Top-Level-Domains (TLDs) ist diese .co.uk-Domain nicht auf in Großbritannien ansässige Unternehmen beschränkt, sodass auch Marken außerhalb Großbritanniens diese neuen Domainendungen registrieren.

Die .uk-Domain wurde erst 2014 öffentlich zum Kauf freigegeben. Zuvor nutzten die meisten Webmaster und Online-Unternehmen .co.uk für ihre Websites, wodurch diese Variante die gängigste und beliebteste .uk-Variante auf dem Markt ist.

Ist es besser, .com oder .co.uk zu verwenden?