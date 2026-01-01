Was bedeutet eine .org.uk-Domain?

Die .org.uk-Domain war ursprünglich für gemeinnützige Organisationen mit Sitz in Großbritannien gedacht. Sie erwarb sich schnell einen Ruf für Glaubwürdigkeit und Vertrauen innerhalb des gemeinnützigen Sektors.

Heute steht diese Domainendung jedem offen, der seine Website mit Großbritannien in Verbindung bringen möchte. Ob Sie eine lokale Wohltätigkeitsorganisation, ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen oder einen persönlichen Blog betreiben – eine .org.uk-Domain verleiht Ihrer Online-Präsenz Autorität und lokale Relevanz.