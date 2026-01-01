Heben Sie Ihre Marke mit einer .pm-Domain hervor.
9,99 € /im 1. Jahr
Eine .pm-Domain ist für Unternehmen in Saint Pierre und Miquelon oder für clevere Domain-Hacks gedacht.
Weitere Domainendungen prüfen
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Was ist eine .pm-Domain?
Ursprünglich die Länderkennung für Saint-Pierre und Miquelon, steht die .pm-Domain nun weltweit zur Verfügung.
Es wird häufig als cleverer Domain-Hack oder Abkürzung verwendet – insbesondere für Websites, die mit Projektmanagement, After-Meridian-Veranstaltungen oder Personal Branding in Verbindung stehen.
Warum sollte man eine .pm-Domain verwenden?
Eine .pm-Domain hilft Ihnen, sich in einer Welt voller .com- und .net-Websites abzuheben. Sie ist kurz und einprägsam – das bedeutet, dass Ihre Webadresse eher im Gedächtnis bleibt, korrekt eingegeben und wieder besucht wird.
Zudem ist es eine vielseitige Option für Projektmanager, Marken mit Fokus auf den Nachmittag oder alle, die eine moderne, relevante und ansprechende Domain suchen. Dank fehlender regionaler Beschränkungen steht es Einzelpersonen, Unternehmen und Organisationen weltweit offen.
Sichern Sie sich noch heute Ihre .pm-Domain und geben Sie Ihrer Marke eine moderne, einprägsame Webadresse.