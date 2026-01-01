Was ist eine .pm-Domain?

Ursprünglich die Länderkennung für Saint-Pierre und Miquelon, steht die .pm-Domain nun weltweit zur Verfügung.

Es wird häufig als cleverer Domain-Hack oder Abkürzung verwendet – insbesondere für Websites, die mit Projektmanagement, After-Meridian-Veranstaltungen oder Personal Branding in Verbindung stehen.