Was ist eine .healthcare-Domain?

Eine .healthcare-Domain ist eine Top-Level-Domain, die für Fachleute und Unternehmen im Medizin- und Wellnessbereich entwickelt wurde. Sie wird häufig von Kliniken, Krankenhäusern, Health-Tech-Startups, Bildungseinrichtungen und gemeinnützigen Organisationen genutzt, die sich für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung einsetzen.

Die Verwendung dieser Domain erhöht die Legitimität, verbessert die Verständlichkeit und macht Ihre digitale Präsenz leichter auffindbar und vertrauenswürdig – insbesondere in einer Branche, in der Genauigkeit und Professionalität unerlässlich sind.

Bieten Sie Ihre Pflegedienstleistungen dort an, wo die Menschen sie finden können.