Führen Sie zielgerichtet mit einer .management-Domain
26,99 €70 % SPAREN7,99 € /im 1. Jahr
Präsentieren Sie Ihre Arbeit selbstbewusst, egal ob Sie beratend tätig sind, Teams leiten oder Dienstleistungen anbieten.
Weitere Domainendungen prüfen
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Was ist eine .management-Domäne?
Eine .management-Domain ist für Fachleute, Unternehmen und Plattformen konzipiert, die sich auf Organisation, Führung oder Beratung spezialisieren.
Es eignet sich hervorragend für Anbieter von Unternehmensdienstleistungen, Personalberater, Projektmanager oder alle, die Struktur und Fachwissen anbieten.
Warum sollte man eine .management-Domain registrieren?
- Ideal für Beratung, Personalwesen, Projektleitung oder Unternehmensführung.
- Eine fokussierte Domain stärkt das Vertrauen von Kunden und Teams.
- Sie sorgt dafür, dass Ihre Website in relevanten Suchergebnissen erscheint.
- Sie ist weniger umkämpft als .com und bietet Ihnen daher mehr Möglichkeiten, sich Ihren Wunschnamen zu sichern.
Zeigen Sie Ihre Führungsqualitäten, indem Sie eine .management-Domain wählen, die Ihre Stärken optimal zur Geltung bringt.
Beginnen Sie mit einer .management-Domain.