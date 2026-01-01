Verpassen Sie nicht die Angebote zum Neujahrs-Sale!
Was ist eine .re-Domain?

Die .re-Top-Level-Domain (TLD) wurde speziell für die französische Insel Réunion entwickelt und kann von allen Personen mit Wohnsitz in den EU-Ländern, der Schweiz, Norwegen, Island oder Liechtenstein registriert werden. Sie wird von AFNIC verwaltet, derselben Organisation, die auch .fr-Domains betreut, und ist daher eine zuverlässige und sichere Wahl.
Registrieren Sie noch heute Ihre eigene .re-Domain und optimieren Sie Ihre Unternehmenswebsite.
.re-Domain

Warum sollte man sich für eine .re-Domain entscheiden?

  • Heben Sie sich mit einer Domain ab, die weniger frequentiert ist als .com oder .net.
  • Mehr Verfügbarkeit und damit mehr Auswahl für Ihren perfekten Namen.
  • Einprägsam, kurz und leicht zu merken.
  • Allgemein bekannt als Abkürzung für „Immobilien“ – ideal für Immobilienfachleute.
  • Expandieren Sie problemlos in englischsprachige Märkte, ohne mehrere Domains kaufen zu müssen.
Schließlich müssen Sie, wenn Sie in der Immobilienbranche tätig sind, keine separaten Domains kaufen, um in neue englischsprachige Märkte einzutreten.
