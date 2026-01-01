Was ist eine .re-Domain?

Die .re-Top-Level-Domain (TLD) wurde speziell für die französische Insel Réunion entwickelt und kann von allen Personen mit Wohnsitz in den EU-Ländern, der Schweiz, Norwegen, Island oder Liechtenstein registriert werden. Sie wird von AFNIC verwaltet, derselben Organisation, die auch .fr-Domains betreut, und ist daher eine zuverlässige und sichere Wahl.

Registrieren Sie noch heute Ihre eigene .re-Domain und optimieren Sie Ihre Unternehmenswebsite.